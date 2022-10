Ilona Svobodová mohla být první dámou: Kdysi o ni usiloval Miloš Zeman

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herečka Ilona Svobodová v talkshow 7 pádů Honzy Dědka prozradila, kdo před několika lety usiloval o její srdce. Ještě předtím, než ji okouzlil její druhý manžel Petr Skoumal, herečka padla do oka i Milošovi Zemanovi. K jeho smůle mu ale náklonnost neopětovala.

V nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka se herečka Ilona Svobodová rozpovídala nejen o své práci, ale také o svých životních láskách. A když už o nich mluvila, nemohla nezmínit, kdo se kdysi pokoušel získat její přízeň.

Zdroj: FTV Prima

Vybrala si jiného

„Jsem vyučená sekretářka. A tady (ve Švandově divadle – pozn.) byl odboj dřív, než propukla sametová revoluce. Hráli se tu zakázaní autoři a vždycky se zval host i z řad politiků. Coby sekretářka jsem ťukala pamflety na blánu, ta se dávala do takového stroje a rozmnožovaly se letáky. Před prvními volbami jsme každý dostali za úkol jezdit s nějakým politikem. Koho myslíte, že jsem dostala? Zemana! Jezdili jsme na různá náměstí, kde se pořád něco povídalo a on měl vzadu v kapsičce takový hřebínek s pannou, měli to veksláci. A když lezl na ty tribuny, řekl: Ilon, nejsem rozčepýřen. On byl tenkrát vtipnej. Mohla jsem objímat stromy na Vysočině. Balil mě, mohla jsem být První dáma, ale odmítla jsem, protože jsem pak odjela už s Petrem Skoumalem,“ zavzpomínala na revoluční léta Ilona Svobodová.

Zdroj: FTV Prima

Chytrá taktika

Do křesla hostů v nové epizodě 7 pádů Honzy Dědka usedl také herec Roman Zach, který promluvil o tom, jak strávil léto a v čem našel novou zálibu. „Část léta jsme strávili na Vltavě na lodi a zalíbila se nám představa vylézt z domu a chytit si rybu. Je to alternativní bydlení, člověk je víc soběstačný. A tak jsme si pořídili maringotku, ale ještě pro ni nemáme místo,“ prozradil svoji nejnovější investici Roman Zach.

Zdroj: FTV Prima

Michal Nesvadba se podělil o trik, na který se mu podařilo sbalit jeho manželku. Chytrou taktiku mu kdysi poradil kolega Jen Čenský. „Takhle vám to řeknu. Čenský to má zmáklý. Říká, že když se ti tam nějaká maminka líbí, pozvi ji na představení a vezmi si na ni mobil, jí to udělá radost, že ji pozveš na představení. Takže jsem tenhle trik využil i tady. Odcházel jsem z divadla a měl jsem mobil,“ kápl božskou Nesvadba.

Zdroj: FTV Prima

A čtveřici hostů doplnil Jan Kříž, který prozradil své netradiční původní povolání. „Já jsem hračkář s maturitou. Dělal jsem soustružené hračky, lakované. Ale už na tom oboru Tvorba hraček a dekorativních předmětů jsem maturoval ze scénografie,“ překvapil Kříž, který se nyní živí jako herec. Mimo jiné také nastínil, jak se seznámil s manželkou.

Premiérovou epizodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě!