Ilonu Svobodovou zkouší život: Zasáhla ji smrt dalšího partnera

Oblíbená herečka ze seriálu Ulice Ilona Svobodová přišla o partnera Petra. Pro půvabnou rusovlásku je to už druhá životní zkouška. Právě díky architektovi se dostala před lety ze smrti svého manžela, znovu se zamilovala a začala žít.

Své soukromí si Ilona velmi hlídá, s informací o úmrtí jejího partnera přišel blízký zdroj z jejího okolí. Smutná událost se měla stát dva měsíce zpátky.

Vzpomínky a pes

Herečka následně smutnou informaci potvrdila. „Ano, je to pravda. Partner zemřel. Zbyly mi pouze vzpomínky a bostonek,“ dodala pro Aha! představitelka Jitky Farské z Ulice. S architektem Petrem prožila čtyři roky.

Tajemný muž

Rusovláska o svém partnerovi často nemluvila, svou lásku chránila před veřejností. Ilona a Petr se poznali na večírku, od osudného večera se začal jejich vztah rozvíjet přes přátelství až po partnerství. Vždy, když spolu vyrazili do společnosti, bylo jasné, že si opravdu rozumí. Zamilovaně na sebe hleděli, popíjeli víno a ruku v ruce také spolu vždy odjeli.

Reinkarnace

Ilona během vztahu s Petrem často vzpomínala na svého manžela textaře Petra Skoumala, se kterým strávila pětadvacet let života a vychovávala syna Filipa. V rozhovoru pro idnes.cz dokonce zmínila podobu mezi Skoumalem a architektem. „Když máte nastavenou laťku tak vysoko jako já, a to mám díky Petrovi, který byl jedinečný, pak dost tápete. Potřebuju intelekt, partnera, se kterým si můžu popovídat, když přijdu domů po představení, bavit se s ním o divadle, výstavách, světě kolem nás. A můj přítel to všechno splňuje; někdy mám až pocit, že je reinkarnací mého manžela,“ pěla ódy na partnera po dobu jejich vztahu.