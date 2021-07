Indiana Jones: Jak šel čas s hlavním hrdinou Harrisonem Fordem

Je tomu čtyřicet let, co se na plátnech poprvé objevil archeolog v klobouku v podání Harrisona Forda, který hýřil šarmem, vtipem i dobrodružnou povahou. Námět kultovního filmu Indiana Jones vytvořil George Lucas a režie se ujal Steven Spielberg.

První díl série o odvážném Indiana Jonesovi s názvem Dobyvatelé ztracené archy se okamžitě zapsal do diváckých srdcí. Hlavní hrdina, charismatický muž s kloboukem, v kožené bundě, špinavé košili a s neupraveným strništěm prostě lidi bavil.

V prvním díle se musí dostat ze starobylého chránu, a také se zbavit domorodých pronásledovatelů. Podrobí se tedy těžké zkoušce, čelí nebezpečí, pátrá po planetě a pomáhá osvobozovat slabší jedince či ženy, které následně svádí.

To absolvuje ještě v několika pokračováních. Druhý díl se jmenuje Chrám zkázy a je z roku 1984 a třetí má název Poslední křížová výprava. Ten byl natočen roku 1989. Naposledy se vrátí ještě roku 2008 ve snímku Indiana Jones a království křišťálové lebky. Tím byla prozatím série o sexy statečném dobrodruhovi ukončena.

První díl byl neuvěřitelně úspěšný

Kvalita byla u všech snímků stejná, o což se zasadil jeden z nejlepších režisérů všech dob, Steven Spielberg.

„Slib mi, že když to budeš režírovat, bude to trhák,“ řekl podle ČT24 George Lucas Spielbergovi před natáčením. Ten svůj slib dodržel a světlo světa tak spatřil jeden z nejoriginálnějších hlavních hrdinů, kterého milují všechny generace.

Velký podíl na tom má samozřejmě i Harrison Ford, kterému byla tato role šitá na míru.

„Když jsem začínal, neuměl jsem hrát. Bral jsem 150 dolarů týdně a víc jsem si nezasloužil. Nevěděl jsem nic o hraní, natáčení filmů,“ vzpomněl na své začátky později Harrison Ford, který byl šťastný, že tuto roli dostal.

Indiana Jones ho dostal mezi hollywoodskou smetánku

Díky Indiana Jonesovi se totiž dostal mezi hollywoodskou smetánku a role mu pomohla splnit jeho životní sen. Do té doby si totiž musel dokonce přivydělávat jako tesař, aby uživil svou manželku a dva malé syny.

Harrison Ford začínal jako mladý muž, který si všechny nebezpečné scény točil sám. Odmítal dubléry a vrhal se po hlavě do akčních scén. Nejednou se zranil, či si natloukl, ale vždy se oklepal a šel zase na plac.

Nyní už je však z Forda starý muž, který by roli Jonese těžko zvládl. Proto je překvapivé, že když tvůrci koketovali s myšlenkou dalšího dílu, opět do hlavní role zvažovali právě jeho. Tomu v té době bylo už 77 let.

Ford si z toho dělal podle lifee.cz legraci. “Budu se snažit nevypadat ve svých letech hloupě, až tam budu pobíhat v úzkých kalhotách."

