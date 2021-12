Inna Puhajková našla po rozchodu nové štěstí: Co dnes dělá Jágrova bývalka?

Zdroj: Profimedia

Inna Puhajková byla velikou láskou Jaromíra Jágra. Ačkoliv to vypadalo, že po rozchodu s nejznámějším hokejistou našla spřízněnou duši po boku fotbalisty Petra Tlustého, po pěti letech se vztah rozpadl. Krásná moderátorka po rozchodu nezůstala dlouho sama a s novým milencem si naplno užívá života.

Inna Puhajková patřila k zásadním ženám našeho hokejového velikána Jaromíra Jágra. Moderátorka randila se známým sportovcem dlouhých šest let, jejich vztah se ale nakonec rozpadl.

Jágr byl tehdy z rozchodu zlomený a dlouho ho prožíval. "Je to šest let, to je dlouhá doba. Je těžké říct, co si z tohoto vztahu odnesu. Já jsem v životě nešel do vztahu jen proto, abych s někým byl. Vždycky jsem bral partnerku jako někoho, s kým budu žít do konce života a s kým budu mít šťastnou rodinu. Takže mě mrzí, že to nevyšlo. Ale zase na druhou stranu, Inna je hodná holka, hlavně skromná holka. Měli jsme hezkých šest let. Někdo má vztah jen z toho důvodu, aby někoho měl. To já jsem v životě neměl a doufám, že to nikdy neudělám. Když jsem šel do vztahu, tak to bylo stoprocentní. O to víc to bolí. Kdyby tyhle věci nebolely, tak člověk nemá rád. To by nedávalo na tom světě žádnej smysl," svěřil se tehdy hokejista Blesku.

Krásná blondýnka si pak od mužů dala na chvilku pauzu, než potkala dalšího sportovce.

Vztah s Tlustým nakonec nevyšel

Po nevydařeném vztahu s Jaromírem Jágrem navázala Inna Puhajková vztah s dalším sportovcem. Tentokrát jí padl do noty fotbalista Petr Tlustý. Moderátorka dokonce tvrdila, že už je připravená na mateřskou roli.

"Pokud by se stalo, že otěhotním, rozhodně se bránit nebudu," sdělila. Po pěti letech vztahu a třech letech ve společném bydlení oznámila dvojice minulý rok nečekaný rozchod.

Puhajková trávila mnoho času prací na Nově a fotbalista byl zase přes týden v Jihlavě, kde hraje za tamní klub. Partneři se tak vídali velice zřídka. Zda byl ale nedostatek společného času důvodem rozchodu, moderátorka prozradit nechtěla. "Ano, rozešli jsme se. Více se k tomu v tuto chvíli nechci vyjadřovat. Děkuji za pochopení," okomentovala Inna bez dalších detailů.

Puhajková si plní sny

Krátce po rozchodu s Petrem Tlustým přišel do života Inny Puhajkové nový muž, se kterým si konečně plní sny. Moderátorka sportovních zpráv vždy toužila cestovat, kvůli pracovnímu vytížení svých bývalých partnerů ale toto přání zůstávalo dlouho pouze v hlavě sličné hvězdy.

Vše se ovšem změnilo s příchodem manažera Jiřího Rákosníka, který je sám vášnivým cestovatelem. Milenci za necelý rok vztahu už stihli spolu objet Střední Ameriku, Mexiko, Kostariku a na skok si zaletěli do Barcelony a naposledy si užili pár dní v Jordánsku.

Puhajkové to s Rákosníkem evidentně klape a kromě lásky je spojují i společné zájmy. Zda bude podnikatel konečně ten pravý a moderátorka se dočká vytoužených dětí, to ukáže až čas.

