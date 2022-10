Půvabná moderátorka je opět single: Puhajková tajila rozchod půl roku

Zdroj: Profimedia

Modelka a moderátorka Inna Puhajková tajila rozchod s podnikatelem Jiřím Rákosníkem více než půl roku. Ani tento vztah půvabné krásce nevyšel a tak opět čeká na toho pravého.

Pro Innu to je za poslední roky už třetí rozchod. V minulosti randila s legendárním hokejistou Jaromírem Jágrem, následně byla v náruči fotbalového obránce Petra Tlustého a poslední měsíce trávila po boku manažera Jiřího Rákosníka.

Luxus a cestování

Dlouhovlasá kráska si potrpí na cestování po luxusních destinacích. Na svém Instagramu snímky z dovolených vystavovala jako o závod. Od začátku letošního roku se ovšem pochlubila jen jedinou dovolenou v Řecku a menším výletem do Polska. Jak to tak vypadá, na luxusní dovolené jezdila nejspíše se svým posledním partnerem, nyní její sociální sítě plní převážně pracovní fotografie. Sporťačka rozchod potvrdila pro super.cz. "Ano, je to pravda… Už je to pár měsíců, tak už asi není potřeba to dál tajit."

Nový přítel po vzoru Vondráčkové

Inna se v posledních měsících pohybuje jako jedna z moderátorek u MMA organizace RFA. Účastní se tak všech galavečerů, na kterých je nespočet sportovců, a to hlavně MMA zápasníků. Je tak možné, že se ten pravý ukrývá mezi nimi. Nebyla by první, která by propadla kouzlu drsných zápasníků. Novým partnerem z řad bojovníků se chlubí zpěvačka Lucie Vondráčková. Jedno je ovšem jasné, půvabná Inna o nápadníky nouzi určitě nemá.