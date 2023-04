Inna Puhajková mlží o novém partnerovi a platonicky sní o známém herci

Zdroj: Profimedia

Půvabná moderátorka sportovních novin Inna Puhajková pořádně zamotala svým fanouškům hlavu. Single je kráska oficiálně více než rok, nyní poprvé naznačila, že je možná v jejím životě nový muž.

Spekulace rozpoutala Inna jedinou fotografií. Na své selfie z auta je velmi uvolněná a má lehce neupravené vlasy. Jeden ze sledujících si neodpustil velmi osobní komentář. „To vypadá na promilovaný celý víkend,“ napsal moderátorce jako reakci na její fotku.

Románek se ženatým mužem?

Zprávu od všímavého fanouška sdílela i pro ostatní uživatele. „Tohle s dovolením nebudu potvrzovat ani vyvracet, ale pobavilo mě, co vás všechno nenapadne,“ okomentovala humorně celou situaci. Dále také rozvířila pořádnou diskuzi o tom, zda si nezačala románek s ženatým mužem. Fanoušci jí doporučili, ať zaloví ve vodách mužů tmavé pleti. Ke sporťačce by se jim líbil třeba legendární herec Will Smith. Reakce Inny byla ovšem více než zajímavá. „Tak kdyby náhodou, tak hlavně prosím o neženatou verzi Willa Smitha," dodala. Má snad za sebou půvabná ex přítelkyně Jaromíra Jágra románek s ženatým můžem a zařekla se, že už nikdy více?

Single život

Od rozchodu změnila Inna ve svém životě plno věcí. Posledním partnerem oblíbené moderátorky byl manažer Jiří Rákosník. Ve společnosti se spolu nikdy neobjevili. Vztah i rozchod probíhal tak trochu v lehkém utajení. Inna nyní žije sama a v centru Prahy. „Užívám si single život,“ prozradila Blesku. Na Nově dokonce rozvázala po deseti letech pracovní smlouvu a pracuje tam nadále jen na živnostenský list. „V listopadu to bylo deset let, co jsem nastoupila na Novu, a i když mě práce ve sportu stále baví, přece jen je to po tolika letech už trochu stereotyp. Ráda bych rozšířila pole působnosti i na jiné aktivity, dovednosti, možnosti, a jelikož miluju cestování, tak chci mít volnější ruce i v tomto směru,“ obhajovala své rozhodnutí pro iDnes.