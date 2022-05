Inna Puhajková o svém vztahu s Jágrem: Na slovo svatba už jsme byli alergičtí

Zdroj: Profimedia

Jaromír Jágr, hokejová legenda nejen z Nagana, měl vždy vkus na krásné ženy. Kromě Ivy Kubelkové nebo Andrey Verešové v jeho náruči skončila i nynější sportovní moderátorka Inna Puhajková. Proč vztah po šesti letech skončil?

Geniální hokejista a lev salónů Jaromír Jágr měl štěstí na krásné ženy. Podlehl kouzlu moderátorky Lucie Borhyové, nadupanému dekoltu Ivy Kubelkové, uhrančivým očím Andrey Verešové a mnoha dalším.

Jenže přišel rok 2006 a Jarda se seznámil s mladinkou studentkou Innou. Seznámila je společná kamarádka a milenci nejprve svůj vztah tajili. Jágr za ní jezdil do Broumova, kde tenkrát bydlela. Když to ale začalo vypadat na velkou lásku, šli s pravdou ven. Vypadalo to, že Jarda se poučil z chyb ve vztahu s Andreou a Inna bude konečně ta pravá.

Ale ani Inna se před oltářem s hokejovou legendou neobjevila. Nedocílila ani společného potomka. Nakonec se po šesti letech rozešli, a to i přesto, že s ním Inna žila všude, kde zrovna hrál a věnovala se mu jako pravá hokejová partnerka naplno.

Domluvili se, že si každý půjde svou cestou

"Prostě jsme se domluvili, že bude lepší, když nebudeme spolu a každý si půjdeme svým životem, svou cestou," prozradil tenkrát důvod rozchodu Jágr pro deník Blesk. Samozřejmě si také vylil srdíčko na Facebooku.

"Nejsme první ani poslední, kteří se rozešli. Všichni (nebo aspoň většina) zažívají stejný pocit, který se nazývá BOLEST. Vím, že každý si to zažil. Smutek, zlost, nepříjemné emoce, lítost, nenávist, obviňování sebe i druhých, nechuť k práci, strach, uzavření se do sebe jsou jen další pocity spojené s rozchodem dvou lidí. Jak dlouho to bude trvat, záleží jen na nás."

Ať už to páru nevyšlo pro jakýkoliv důvod, Inna díky němu poznala svět. Žila s ním ve Philadelphii, New Yorku i Omsku. Modeling pověsila na hřebík a starala se o legendu. I mama Jágr z ní byla nadšená. Milá, pohledná, nenápadná a ještě s Jardou bez řečí cestovala po světě a vyvářela mu. V podstatě tak zastala Jardovu maminku, která už také nebyla nejmladší.

Na otázku svatby už byli alergičtí

Na svatbu se páru ptal snad každý. Prý už na to otázku byli oba alergičtí.

"Na slovo svatba už máme averzi, asi jak se všichni ptají. My na ni ale pomyšlení nemáme. Děje se toho kolem nás tolik, že nás něco takového nenapadne ani plánovat," řekla Inna pro idnes.cz.

Škoda, když společně kdysi vystupovali v zábavném pořadu Máme rádi Česko, bylo vidět, jak by jim to spolu stále slušelo. Dominika Branišová by se měla mít na pozoru!