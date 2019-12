Svět českých influencerů: Čí profil připomíná stránky teleshopingu?

2. Nela Slováková

Mezi nejlepší internetové prodejce bezesporu patří Nela Slováková, která se netají tím, že si za reklamu říká desítky tisíc korun!

Nela ale tvrdí, že nenabízí nic, co by sama neměla odzkoušené a pravidelně svým fanouškům produkty na sobě předvádí. Ať je to ze strany Slovákové dobře odvedená práce, či je opravdu s výrobky spokojená, jedno se musí nechat, tahle holka má talent pro byznys.

Po vítězství v Hotelu Paradise se rozhodla Nela investovat do vlastního podnikání a vyplatilo se! Dnes vydělává miliony a vlastní firma s plavkami ji jen vzkvétá!