Iva Frühlingová jako další přiznává polyamorii! Partnerovi toleruje milenky

Iva Frühlingová žije už dlouhých čtrnáct let s pilotem Honzou, se kterým má sedmiletého syna Adama. Manželé ale rozhodně nemají standardní vztah, už v polovině jejich soužití si prý vzájemně povolili sexuální svobodu!

Polyamorie byla ještě donedávna pro mnoho lidí zcela neznámým pojmem. Životní styl, kdy osoba žije v několika milostných vztazích, je ale na vzestupu a stále častěji se k němu hlásí i české celebrity.

Jako jedna z prvních přiznala polyamorní vztah herečka Tereza Těžká, která je známá z dokumentu V síti. "Není to rozhodně nevěra, protože ta probíhá většinou za zády partnera, nebo je tolerována pod nějakým nátlakem, například nechcete, aby vás partner opustil a necháte ho dělat si, co chce, a tak dále," vysvětlila na svém Instagramu.

Svým nedávným přiznáním šokoval také zpěvák Václav Lebeda alias Voxel, který je několik let ženatý a s manželkou Marií vychovává dvě děti. "Během minulých dnů se u nás udály takové věci, že nám náš vztah s Maruškou převrátily po skoro deseti letech vzhůru nohama. A protože cítíme, že jdeme správnou cestou, cítím, že to mám s vámi sdílet. Upřímně. A kvůli sobě. Nám. Možná si o nás budete myslet, že jsme se zbláznili. Možná někoho zklameme, pohoršíme, naopak i třeba popíchneme, potěšíme," napsal oznámení na sociální síti. Do partičky vyznavačů nemonogamního soužití se nově přihlásila také Iva Frühlingová.

Zpěvačka dala manželovi svobodu, stejně jako on jí

"Funguje to tak, že jsme spolu už dlouho. Staráme se o dítě, všechno klasicky, ale když někdo má touhu a chce, řekneme si to a je to o.k.. Pro někoho by to fungovat nemohlo, někdo to tak má. Hodně lidí mi na TikToku napsalo, že to tak mají taky. Zaradovala jsem se, že nejsme sami, že je tu víc takových lidí," rozpovídala se Iva Frühlingová o svém netradičním manželství pro expres.cz.

"Potřebujeme svobodu. Nechci, aby mi byl někdo za zadkem a já byla něčí, a on to má stejné. Děláme si, co chceme, a pak se zase sejdeme doma a jsme si hrozně blízko. Jsme rodina. Já jsem tu pro manžela, když se něco stane, a on pro mě," vychvaluje zpěvačka nemonogamní vztahy.

Před časem Frühlingová nazpívala písničku Moralisté, jejíž text právě popisuje téma polyamorie.

Frühlingová se o manžela nebojí: Není snadné najít něco takového, říká sebejistě

Iva Frühlingová se výše zmíněnému webu mimo jiné svěřila s tím, zda nemá strach, že by se mohl její manžel zamilovat do některé ze svých milenek. To ale zpěvačka vylučuje.

"Myslíš si, že by nám tohle někdo jiný povolil? My oba víme, co máme doma a jak je to pro nás důležité, že můžeme cokoliv a zároveň jsme rodina. Nebojím se, že by si někdo řekl, že to s někým jiným jde taky. Není jednoduché najít někoho takového," tvrdí s jistotou.

S manželem Honzou mají dokonce oddělené ložnice, ve kterých se scházejí se svými milenci. "To se ale předem musíme domluvit a říct si to. Tady ale nikdo nespí, to by mě štvalo. Nechci, aby mě tady někdo otravoval," uzavřela.

Iva Frühlingová točí vtipná videa na Tik Tok.