Iva Frühlingová a pravda o polyamorii: Potýkala se s výhružnými zprávami

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a moderátorka Iva Frühlingová na sebe po dlouhé době upozornila tvrzením, že žije v polyamorním vztahu. Všechna média informovala o tom, že domácnost bývalé modelky není zcela tradiční. Vše je ale nakonec jinak a na blbosti prý nemá bývalá manželka zpěváka Richarda Krajča čas.

Modelka Iva Frühlingová se do povědomí veřejnosti dostala jako manželka oblíbeného zpěváka Richarda Krajča, s nímž však vydržela pouhého půl roku, následně jako zpěvačka a v neposlední řadě jako skandalistka, která veřejně přiznala, že žije v polyamorním vztahu.

Jenže ve skutečnosti to prý tak úplně takhle nebylo a zpěvačka se pouze zmínila v jednom z rozhovorů v rámci proma druhého singlu, který nazpívala s DJ Roxtarem, že by klidně nabourala s manželem mosty, kdyby se jeden z nich cítil v dlouholetém vztahu nekomfortně. Bohužel se však do svých slov tak zamotala, že následovala kauza, která Ivu pronásledovala několik měsíců. Dokonce jí přišlo i několik výhrůžných zpráv na sociální sítě.

S polyamorií je u ní prý všechno trochu jinak

„Takže pro upřesnění - jsme slušná rodina, máme malé dítě, oba pracujeme a fakt nemáme čas a energii na blbiny,“ ukončila velké haló zpěvačka ve svém pořadu na rádiu Expres FM, kde má pořad s názvem IF.

Tam probírá ožehavá témata a nebojí se jít do kontroverze. Také si zve zajímavé hosty, se kterými debatuje na témata jako sex, úchylky, láska, mateřství, ale i vztahy či životní úspěchy a neúspěchy.

Sama to těchto věcech ví své. Dlouhá léta trpěla panickou atakou a musel se dokonce na pět let stáhnout úplně do ústraní.

Dnes už umí s panickou atakou pracovat

„Když takové pocity přichází, tak už s nimi umím pracovat,“ prozradila svůj současný stav v pořadu Povídej na CNN Prima NEWS.

Zpočátku se však u Ivy stav panické ataky začal projevovat strachem z infarktu a ze smrti. Vše se snažila zvládnout s pomocí terapeutky a nakonec se jí to povedlo. Velkou oporou jí byl manžel, pilot a podnikatel Jan Veselý, se kterým tvoří pár už více než patnáct let a vychovávají syna Adama.

„Mám svou rodinu, svůj hrad, kam si přijdu oddychnout. Venku jsem v práci, doma jsem Ivča. Jsem tam prostě obyčejná,“ a to je to, co prý zpěvačka opravdu potřebuje.