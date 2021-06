Iva Frühlingová i Voxel: Polyamorie zlákala české celebrity, mají více partnerů

Polyamorní vztahy jsou mezi lidmi považovány stále za jistou kontroverzi. Postupem času se k ní ale hlásí stále více jedinců a celebrity nevyjímaje. I zpěvačka Iva Frühlingová se nedávno přiznala, že si s manželem dali volnost. Prý aby předešli hádkám a nejrůznějším dramatům.

Zastánci „klasických” vztahů si dost možná ťukají na čelo, k polyamorii, tedy partnerství, v němž si může lásku projevovat hned několik jedinců najednou, se ovšem hlásí stále více lidí. Mnoho zastánců si polyamorie získala i v Česku a otevřeně o ní hovoří i několik známých osobností. Nově i například zpěvačka Iva Frühlingová.

Zachránce vztahů?

Polyamorní vztahy jsou velmi otevřené. Milenci před sebou neskrývají informace o tom, s kým dalším se scházejí, což podle některých vede k mnohem stabilnějším vztahům. „Aby se předešlo situacím typu tajné dopisování, schovávání se, vypínání mobilu a podobně, řekli jsme si doma, že si to prostě rovnou řekneme a nemusíme řešit podobná dramata,” uvedla podle webu eXtra v pořadu Showtime zpěvačka Iva Frühlingová.

I když ale dodala, že po rozhodnutí, které s manželem učinili, pro ní není situace natolik vzrušující jako předtím. „Zakázané ovoce nejlépe chutná. Mě vlastně nejvíc bavilo, že je to tajné,” přiznala.

Láska jako vlastnění a žárlivost

Přednedávnem se k polyamorii přihlásil i zpěvák Voxel se svou manželkou. Oznámil to na sociální síti. „Rozhodli jsme se dát nám samotným i tomu druhému naprostou svobodu, volnost, lásku, pochopení. Rozhodli jsme se, že se nebudeme vlastnit a uvědomili si, že to, co společnost považuje za ‚lásku’, je častokrát jen ono vlastnění, žárlivost, závislost, lpění na druhém. To my nechceme,” uvedl ve svém příspěvku na Instagramu. „Milujeme se teď úplně jinak a začínáme poznávat onu bezpodmínečnou, nehodnotící lásku,” dodal ještě.

Kouzlo vztahů, ve kterých mohou partneři milovat i další osoby, již dávno objevila také modelka Daniela Zálešáková. Ta žije se starším partnerem i partnerkou. A podobně to má i herečka Tereza Těžká, která se objevila ve filmu V síti. Tereza má manžela, partnerku i přítele.

Tereza Těžká má několik partnerů

Zdroj: Youtube