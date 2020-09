Film o Karlu Gottovi budí obrovské emoce: Iva Janžurová utekla z kina!

"Paní Ivana Gottová se rozhodla poprvé oficiálně vystoupit na veřejnosti až 1. 10., symbolicky v den výročí úmrtí Karla Gotta, a tedy v den slavnostní premiéry filmu Karel. Řediteli Febiofestu, panu Kamilu Spáčilovi, se z dnešní neúčasti osobně omluvila a ten její rozhodnutí plně respektuje a chápe," sdělila Blesku mluvčí vdovy Aneta Stolzová.

Na zahájení dorazilo mnoho celebrit a mezi nimi i přátelé zesnulého Karla Gotta. Ti se netajili tím, že je pro ně sledování filmu velmi citově náročné!

"Jdu si sem pro nějakýho panáčka, sošku nebo nevím, co přesně. Teď mě rozplakali kvůli Karlovi Gottovi, nevím, jestli na ten film vůbec půjdu, špatně to snáším. Kapesníčky mám," řekla stejnému webu Iva Janžurová. Jenže, nakonec se do sálu neodvážila ani vstoupit!