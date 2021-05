Iva Janžurová a její lásky: Kvůli ošklivému rozvodu se už nikdy nevdala

Patří k nejznámějším českým herečkám, na svém kontě má nepřeberné množství různých rolí, do srdcí diváků se však zapsala hlavně těmi komediálními. V životě ji ovšem do smíchu úplně nebylo. Hlavně pak během rozvodu s kameramanem Janem Eisnerem.

Herečka Iva Janžurová slaví neuvěřitelné 80. narozeniny. Kdo by však hledal nemohoucí stařenku, šeredně by se spletl. Hvězda české a československé kinematografie zůstává i nadále aktivní, a to jak při práci na chalupě, tak v profesním životě. Kdyby se však v pubertě držela přání rodičů, herečkou by se dost možná nikdy nestala.

Láska k divadlu

Oba rodiče Ivy Janžurové byli učitelé, a proto i ona zpočátku kráčela v jejich stopách. Vystudovala pedagogické gymnázium, nakonec si ale prosadila to svoje. Ve učení totiž pokračovala na DAMU. Maminka s jejím rozhodnutím nesouhlasila a dle webu prozeny.cz si dokonce Iva vysloužila pohlavek!

Za film, který Ivu zapsal do povědomí diváků a díky kterému ji začala chodit jedna nabídka za druhou, je považován snímek Kočár do Vídně z roku 1966. Od té doby její hvězda strmě stoupala vzhůru. Následovaly role ve filmech jako Zítra to roztočíme, Drahoušku!, Což takhle dát si špenát anebo Pane, vy jste vdova. Tím ale její repertoár zdaleka nekončí, ovšem právě rolemi v těchto filmech se již definitivně zapsala do dějin československého filmu.

Následoval ohromný počet dalších rolí a nabídky jí nepřestávají chodit ani na podzim života.

Krátké manželství a nepříjemný rozvod

Mnoho fanoušků herečky má za to, že se Iva Janžurová nikdy nevdala. Krátce ovšem v manželství byla, a to s kameramanem Janem Eisnerem. Svazek ovšem dlouho nevydržel a rozvod herečku velmi poznamenal. Během něho totiž musela úřadům dokládat mnoho dokumentů ze svého soukromí. Možná proto se už nikdy nevdala, neboť obdobnou situaci znovu zažít nechtěla.

Nakonec se zakoukala do Stanislava Remundy. Zářivou budoucnost jejich lásky ale zpočátku neviděla. Opak byl ovšem pravdou. Se Stanislavem se milovali. On by si ji býval vzal hned, ale ale žádné úřední potvrzení jejich lásky nepotřebovala.

Iva Janžurová je stále velmi vitální:

Zdroj: Youtube