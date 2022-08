Iva Janžurová obdivuje lékaře, který jí změnil život, poslala mu dojemný vzkaz

Zdroj: Profimedia

Herečka Iva Janžurová má za sebou nelehké zdravotní problémy. Profesor Petr Neužil jí odhalil před sedmi lety vážnou vadu na srdci. Od té doby ho herečka velmi obdivuje a sleduje jeho práci.

Lékař jí pomohl

„Milovaný Petře, to se Ti to daří, když Tě tvoji spolupracovníci a my všichni pacoši máme tak rádi a obdivujeme!“ vyjádřila svůj obdiv směrem k lékaři. Radost jí udělala informace o tom, že pacientům se srdeční arytmií bude sloužit nově v Nemocnici Na Homolce jeden z nejmodernějších elektrofyziologických operačních sálů v České republice s novým vyšetřením cév zobrazovací metodou. Nebýt včasného zákroku, který Neužil u herečky provedl, nezbavila se dušnosti a dalších nepříjemných zdravotních problémů jako je například astma.

Kardiolog slavných

Mezi jeho slavné pacienty nepatří jen Iva Janžurová, ale i Václav Neckář. Neužil dlouhodobě poukazuje na škodlivost kouření cigaret. „Samozřejmě všichni víme, že se máme víc hýbat, méně se cpát tučným, a přestože toho obecně příliš nedbáme, žijeme lépe, dožíváme se vyššího věku – a co je nejdůležitější, vyššího věku v lepší kvalitě. Co se srdce týče, tvrdá data jednoznačně ukazují, jak závažným nepřítelem je mu kouření cigaret. Vadí nejen srdci jako takovému, ale i cévám po celém těle,“ prozradil v rozhovoru pro Metro. Slavný lékař se zúčastnil i letošního ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, kde mluvil právě o škodlivosti cigaret a zaměřil se na to, čím je nahradit.