Životní láska Ivy Janžurové: Remundu si ani po 40 letech soužití nevzala

Iva Janžurová patří nejen mezi skvělé herečky, ale ve své době patřila také k těm nejkrásnějším ženám. Muži jí klečeli u nohou a ona prý nebyla žádná světice. Jeden muž pro ni ale znamenal víc, než ti ostatní. Čtyřicet let žila po boku herce a režiséra Stanislava Remundy.

Herečka Iva Janžurová a režisér Stanislav Remunda patřili k nejstabilnějším párům československého showbyznysu. O životního partnera přišla Iva před pěti lety, kdy zemřel po vleklých zdravotních problémech. Herečka si ho sice nikdy nevzala, a i když mu prý dle okolí nebyla celý život věrná, starala se o něj až do konce svých dní a nevěru dodnes popírá.

Iva už ve svém životě jednou vdaná byla, a poté, když se jí manželství rozpadlo, byl jí právě Remunda oporou. A ona se do něj postupně zamilovala a stal se nejdůležitějším mužem jejího života. Mnoho lidí jim to tehdy nepřálo, Iva neměla pověst úplně cudné dívky, ale nakonec se obavy ukázaly liché. A lidé cenili, že i když si prý tu a tam krásná herečka s nezaměnitelným smíchem odskočila, vždy se vrátila k režisérovi domů.

Vztah Janžurové a Remundy patřil mezi nejstabilnější

„Když jsme přijeli na naši vesničku, kde máme chalupu, pamatuji si, jak báby křičely: ‚Ona je tam s Lipským, přijeli spolu v autě!‘ Slyšela jsem, jak to jde od chalupy k chalupě. Stanislav Remunda byl asi v tu dobu nějakým způsobem zaměnitelný nebo na dálku zaměňovaný s Mirkem Lipským,“ smála se v rozhovoru pro Blesk.

Pár všechny pomluvy, nevěry i hádky ustál a zůstal jedním z nejstabilnějších. Vydrželi spolu čtyřicet let

„Mně se podařilo najít muže, kterého si vážit můžu. On mě totiž pořád dál postupně překvapoval. Přirovnala bych Slávka k velkému domu s mnoha komnatami, ve kterém jsem začala bydlet a objevovat jeho zprvu skrytá pěkná tajemství,“ prozradila Janžurová a popřela, že by byla kdy nevěrná. Vždy to byly prý jen nepřejícné lži.

Soužití herečky a režiséra nebylo vždy idylické

Ani herečka to s ním prý neměla snadné. Trápilo ji, že si ji nechce vzít. I přesto, že na ni ne vždy byl úplně hodný, příkladně se o něj starala. Podle některých si to ani nezasloužil.

„Bez papíru je to lepší, nemůžeme si při každé rozmíšce hned vyhrožovat rozvodem!“ smála se Janžurová, která vždy tvrdila, že jim to skvěle klape a mediální informace jsou jen lži.

Pravdou ale je, že si Janžurová Remundu nikdy nevzala a vypadalo to, že by mohly vzniknout problémy s dědictvím. Remunda měl totiž ještě děti z prvního manželství. Nakonec ale vše dobře dopadlo a vše bylo spravedlivě rozděleno. Režisér nezapomněl na nikoho. Iva tak spolu s jejich společnými dětmi žije ve vile ve Střešovicích.