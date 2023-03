Iva Janžurová a její neřesti: Romanu Štabrňákovi vypila všechny zásoby vína

Zdroj: Profimedia

O herečce Ivě Janžurové je známo, že je velkou milovnicí vína. Hlavně pak toho červeného. A když se Romanu Štabrňákovi podařilo získat po jejím boku roli v divadle, chtěl se své dávné platonické lásce zavděčit, a tak jí pravidelně donesl nějakou tu lahvinku. To ale ještě netušil, že mu legendární herečka vypije celý bar.

Herec Roman Štabrňák byl dalším z hostů moderátora Honzy Dědka v jeho show, u kterého prozradil mnoho skutečností nejen ze svého života, ale také z práce. Rozpovídal se například i o spolupráci s herečkou Ivou Janžurovou, se kterou se sešel na divadelních prknech. A šlo pro něj o splněný sen. „Ona bývala moje platonická láska. Já jsem ji miloval v těch filmech jako Pane, vy jste vdova! a dalších. Já byl do ní tehdy úplně zblázněný,” nechal se Štabrňák slyšet.

Dárek na uvítanou

A protože se možná chtěl Roman Štabrňák před svou někdejší platonickou láskou blýsknout, přinesl jí do divadla láhev vína. U jedné ale nezůstalo. „Já měl větší zásoby doma, tak jsem ten sklad nějak proluftoval,” prozradil Roman Štabrňák, vedle kterého u Honzy Dědka seděla také dcera Ivy Janžurové, Sabina Remundová. „Prosím vás ale. Ono se to ví, není to ale o tom, že by vyloženě chlastala,” řekla rychle herečka a rozesmála tak celé publikum. Dodala, že její maminka má zkrátka víno jako koníček, kterému rozumí a zajímá se o něj.

Vínu rozumí

Iva Janžurová se láskou k vínu nijak netají a o své vášni už několikrát promluvila i v minulosti. Dokonce byla členkou spolku Dámy vína. „Vždycky jsme si určily úkol, určitou odrůdu nebo oblast a k tomu si přizvaly lidi, kteří nám třeba udělali odborný výklad. To bylo nádherné a já se pořád snažím, abychom to znovu rozjely, protože momentálně jsme takové rozpadlé,” řekla sama herečka před časem v rozhovoru pro iDNES. „Víno mi vůbec nepřekáží, naopak se po něm i dobře cítím,” dodala ještě.

Zdroj: Youtube