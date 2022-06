Iva Kubelková se pochlubila krásnou dcerou: Natálie se vydala na dráhu modelky

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Iva Kubelková svým fanouškům na sociální síti nadělila sérii krásných snímků, na kterých se zvěčnila se svou půvabnou dcerou Natálií, a ukázala tak, že dokonalé geny mají zkrátka v rodině. Není proto divu, že sedmnáctiletá kráska kráčí ve šlépějích své maminky a po jejím vzoru se vrhla do světa modelingu.

Modelka a moderátorka Iva Kubelková je vzorem mnoha žen, a to včetně svých dvou dcer Natálie a Karolíny, které po své mamince podědily nejen půvab a krásu. Zatímco mladší z nich, třináctiletá Karolína, prozatím se světem modelingu jen laškuje, sedmnáctiletá Natálie se do něj vrhnula naplno. A o tom, že má před sebou zářivou budoucnost, není pochyb. Krása takřka plnoleté slečny totiž vyráží dech.

Jste nádherné!

Iva Kubelková se se starší z dcer zvěčnila na sociální síti a ukázala tak, že jablko skutečně nepadá daleko od stromu. „Když jsme šly s kámoškou minulý týden od kadeřnice,” napsala vysmátá moderátorka ke společné fotce s dcerou Natálií a okamžitě si tak získala pozornost mnohých. „Kdo je krásnější? Nikdo! Moc vám to oběma sluší, jste nádherné,” napsala pod příspěvek jedna z fanynek moderátorky. A obdobných reakcí se objevovala celá řada.

Nejdříve studium, pak kariéra

Přestože má Natálie obrovskou šanci ve světě modelingu prorazit a už dokonce několik zakázek přijala, uvědomuje si, že je pro ni momentálně nejdůležitější vzdělání. „Nevím, jestli je to cesta, kterou chci jít. Jsem ráda za jakoukoli příležitost, ale jsem teď spíš studentka než modelka, studuju jazykové gymnázium,” nechala se před časem slyšet v Show Jana Krause, kde byla hostem společně se svou maminkou.

A s modelingem začala koketovat i mladší z dcer Kubelkové, Karolína. Ta se poprvé na mole objevila už v pouhých dvanácti letech. Jak ale přiznala, kariéra profesionální modelky ji úplně neláká. „Byla to pro mě zábava, ale celý život bych to dělat nechtěla,” svěřila se pro Blesk poté, co odchodila první přehlídku.