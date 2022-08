Iva Kubelková vyfotila ve vlnách mladší dceru: Ne všem se snímek zamlouval

Zdroj: Profimedia

Modelka a moderátorka Iva Kubelková se společně se svými dcerami vydala na dovolenou do Řecka, kde si užívají slunce a pláží. Právě během jednoho lenošení u moře zvěčnila kráska svou třináctiletou dceru Karolínu, jak skotačí ve vlnách moře. Ne všem se ale fotka zamlouvala.

Dcery Ivy Kubelkové po mamince podědily její půvab a krásu, a tak není divu, že jsou často středem pozornosti. Starší Natálie, která momentálně randí s Adamem Mišíkem, si už několikrát vyzkoušela roli modelky, která jí rozhodně seděla a vysloužila si pochvalu ze všech stran. Mladší, třináctiletá Karolína, má sice na pracovní závazky ještě spoustu času, již nyní je ale vidět, že by se v módním průmyslu jistě uchytila.

Ne všichni měli radost

Iva Kubelková často sdílí snímky svých dcer na sociálních sítích. Jedním z posledních, který ukázala, si ale vysloužila od některých fanoušků kritiku. Je na něm totiž zachycena třináctiletá Karolína, která pózuje v moři, zatímco ji omývají pěnící vlny. „Moje zlato,” napsala modelka ke snímku. Možná ji v tu chvíli ani nenapadlo, co tím způsobí.

Pochvala i nepochopení

Pod snímkem se v komentářích začaly rychle objevovat nejrůznější reakce, ve kterých fanoušci Ivy Kubelkové její dceru chválili a přáli, aby si všichni společnou dovolenou dosyta užili. Pár reakcí ale úplně pochvalných nebylo. Někteří totiž modelku zkritizovali za to, že svou třináctiletou dceru možná nefotí v těch nejlepších pózách.

„Asi bych byla opatrnější při fotografování nezletilé dcery v plavkách, viz komentáře některých můžu zde, ale je to na vás,” napsala například jedna z komentujících. Někteří ale zašli ještě dál. „No jo, mamince už se začíná krabatět krk, tak holt musí vystavit mladší masíčko. „Ale ve třinácti letech by měla mít holčička jiné starosti, než jak se vyšpulit do objektivu,” přidal se další. Každému se zkrátka zavděčit nelze.