Dvacet let s jedním mužem: Iva Kubelková prozradila, čím ji partner oslnil

Iva Kubelková letos oslavila dvacáté výročí vztahu s otcem svých dvou dcer, Georgem Jiráskem. I když se tahle dvojice nevzala, patří mezi nejstálejší páry českého showbyznysu a moderátorka je prý stále zamilovaná jako na začátku.

Cesta Ivy Kubelkové za opravdovou láskou rozhodně nebyla jednoduchá. Jeden z prvních vážných vztahů prožila bývalá miss s nejznámějším hokejistou Jaromírem Jágrem.

Jágr a Kubelková se seznámili v roce 1996 na večírku v Paláci kultury a vydrželi spolu téměř tři roky. Iva prý tehdy nezvládla žít s profesionálním sportovcem. Navíc se spekulovalo o tom, že Jágr nebyl zralý na vztah a prsty v rozchodu měla i jeho maminka.

Dalším osudovým mužem v životě Kubelkové byl závodník Martin Koloc. Ani tento románek ale neměl šťastný konec.

Záletník Koloc

Iva Kubelková zažila po boku Martina Koloce pořádně bouřlivý vztah. Během přehlídky v kabince, kde se převlékají modelky, dokonce závodníka přistihla v choulostivé situaci s jinou ženou a nebylo to poprvé, kdy Koloc "ulítl".



"Neznamená to samozřejmě, že bychom žili jako bratr a sestra. Ale pokud si partneři vyhovují jen jako milenci a nemají si pak o čem popovídat, je to špatné. Partner musí být člověk, se kterým si máte co říct, se kterým můžete probrat své starosti," řekla tehdy Kubelková v rozhovoru pro Story.

Krátce po rozchodu ještě stihl Koloc rychlý románek s moderátorkou Lucií Výbornou, kterou pozval na Seychely. Žurnalistka ale jeho nabídku nepřijala a závodník odjel sám. V exotickém ráji nakonec potkal svou životní lásku, Miss Seychely Jovanah, s níž má dvojčata.

Sundat růžové brýle

Partnerské štěstí našla Iva Kubelková až po boku Georga Jiráska, který je otcem jejich dvou dcer. Poznali se před mnoha lety na jeho chalupě, kam přijela moderátorka se svým tatínkem.



"Prostě jde trochu o to, co nejdříve sundat růžové brýle zamilovanosti a naučit se neegoisticky milovat. Nemyslet ve vztahu jen na sebe a pochopit, že milovat někoho neznamená ho vlastnit nebo ovládat, no a do toho to chce někoho, kdo je vám oporou a inspirací," prozradila Kubelková webu ahaonline.cz svůj recept na spokojený vztah.

"I po devatenácti letech vztahu může být člověk zamilovaný, jsem vám chtěla jen říct. A nenechte si od nikoho do lásky kecat. Kdo by vám asi tak mohl dobře poradit? Jen vy cítíte, co si potřebujete prožít a proč, tedy pokud nad tím trošku přemýšlíte a pokud ne, pokud jdete střemhlav vpřed, taky varianta, která sice občas trochu víc bolí, ale je úplně stejně hodnotná. Takže láskou vpřed," napsala Iva před rokem a od té doby se u ní nic nezměnilo. Nezbývá než hrdličkám popřát mnoho štěstí i do budoucích let a gratulujeme k dvacátému výročí.

Kubelková a Jirásek se nevzali, přesto jim vztah skvěle klape