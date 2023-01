Kubelková má tančit ve StarDance, otřese to jejím vztahem s Georgem?

Zdroj: Profimedia

Iva Kubelková je divákům známá hlavně jako modelka a moderátorka, před časem ale všechny přesvědčila i o svém pěveckém talentu, když se zúčastnila zábavné show Tvoje tvář má známý hlas. Tentokrát ukáže i své taneční nadání. Podle informací eXtra.cz se totiž objeví v další řadě úspěšného pořadu StarDance.

Kráska Iva Kubelková je v posledních letech k nezastavení. Kromě toho, že moderuje primácké pořady ShowTime a Jak se staví sen, se objevila také v zábavné show TV Nova Tvoje tvář má známý hlas, kde mnohé překvapila svým pěveckém nadáním. Narozdíl od moderování totiž o její kariéře zpěvačky totiž ví podstatně méně lidí. Přitom Iva před třemi lety nahrála vlastní album s názvem Jak moc mě znáš.

Náročná výzva

A v letošním roce ji podle informací eXtra.cz čeká další velká pracovní zkušenost. Přestože do uvedení nové řady úspěšného pořadu StarDance …když hvězdy tančí zbývá ještě několik dlouhých měsíců, už nyní se ví, že si v něm letos zatančí právě i Iva Kubelková.

Z dalších známých osobností by se na parketu měli objevit také snowboardistka Eva Samková a její manžel Marek Adamczyk. Ovšem ne jako taneční partneři, ale jako soupeři.

Úspěchy všude

A nejen po pracovní stránce se Ivě Kubelkové daří. Radost jí dělají dvě její dcery a také její partner Georg Jirasek, se kterým v loňském roce oslavila dvacáté výročí vztahu. „20 let spolu! 20 let mě nese na svých bedrech. Láska, respekt a vzájemný obdiv. Zní to tak snadně a není. Najít v životě spřízněnou duši, se kterou můžete tvořit pár a vytvořit rodinu, je dar a já si ho vážím. A nikdo mi to nezkazí. Přeji to všem. Samozřejmě že to chce trpělivost a oboustranné kompromisy, ale pevná víra, že vaše společno má smysl, vás vždy udrží. A kdo vám v tomto směru může radit? Nikdo! Žijte to, co cítíte. To, co je mezi vámi, víte jen vy,” napsala v létě kráska na sociální síti. Účast ve StarDance jí tak vztah jistě nerozbije, byť se to v minulosti několika hvězdným tanečníkům stalo.