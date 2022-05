Iva Pazderková promluvila o depresích: Každé ráno pláče před zrcadlem

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herečka a zpěvačka Iva Pazderková špatně snáší stárnutí, se kterým poměrně dost bojuje. V nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka otevřeně promluvila o tom, jaké trápení jí přibývající léta způsobují a jak se s nepříjemnými pocity vyrovnává. Největší oporu nachází hlavně ve své práci.

V premiérové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka do křesel hostů usednou herec Zdeněk Žák, režisér Petr Zelenka, spisovatel Jan Novák a také herečka Iva Pazderková. Ta se moderátorovi svěřila se svým trápením, které vychází z jejího věku. „Věk není jenom číslo. Já jsem úplně v depresi. Nejsem srovnaná s věkem, jsem úplně vyřízená. Každé ráno pláču před zrcadlem. Bojuju s pocitem, že končím. Statisticky jsem za půlkou. To je strašný. A ty taky, mimochodem,“ připomněla padesátiletému moderátorovi Honzovi Dědkovi dvaačtyřicetiletá herečka. „Říká se, že po čtyřicítce to všechno začíná. Tak zaprvé to hodně bolí. A co jako konkrétně začíná? Začíná peklo, začíná konec. To není nic hezkého,“ nenechala se uchlácholit Pazderková.

Zdroj: FTV Prima

Radost nachází ve své práci

Přestože Iva Pazderková bojuje se svým věhem, s úsměvem se může dívat alespoň na svou stabilní kariéru. Zpívá s Pražským výběrem a před nedávnem natočila snímek s názvem Velká premiéra, ve kterém září po boku Ivy Janžurové. „Točila jsem s paní Janžurovou. Mám krásnou roli a měla jsem štěstí, že mě oslovil pan Krobot. Jmenuje se to Velká premiéra a hraju tam hodnou holku. Takže protiúkol. Jediný blbý je, že jsem tam velmi naturální. Já sice nesnáším líčení, ale je to katastrofa. Pazderková s ksichtem ve 40+ na velkém plátně. Myslela jsem si, že budu mít radost, ale jak to přišlo pozdě… Je to ke zvážení,“ řekla pobaveně Pazderková.

Kromě plátna kin v létě bude k vidění i na koncertních pódiích s kapelou Pražský výběr. „Já už nemusím nic dokázat, protože já zpívám s Pražským výběrem. Dodneška nechápu, když se rozhlédnu na pódiu, že s nimi stojím já,“ svěřila se herečka a zpěvačka.

Zdroj: FTV Prima

Role kolemjdoucího jej uchvátila

Herec Zdeněk Žák se u Honzy Dědka rozpovídal o tom, jak se mu daří v jeho hospodářství, a zavzpomínal na své herecké začátky. „Jsem vyučený nástrojář. Ale nástrojařina mě nebavila. Šel jsem jednou s kamarádem po Karlově mostě a na konci byla kancelář Veleobce baráčníků. Ti měli ochotnický soubor. Měli tam obrovský nápis, že přijmou herce, herečky a techniky. Kamarád se přihlásil do techniky, já na herce. Získal jsem roli kolemjdoucího, a tak se mi to zalíbilo, že jsem u toho zůstal,“ vrátil se v čase herec.

Režisér Petr Zelenka mimo jiné přiblížil, jak se mu podařilo objevit herce Miroslava Krobota, a spisovatel Jan Novák zase promluvil o tom, jaké bylo se jako dítě přestěhovat do Chicaga kvůli tomu, že jeho otec zpronevěřil peníze. Novou epizodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě.