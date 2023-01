Moc jsem po dítěti toužila: Iva Pazderková otevřeně promluvila o těhotenství

Zdroj: Profimedia

Iva Pazderková se letos v květnu rozešla se svým partnerem Hynkem Lorencem, s nímž tvořila pár šest let. I když měla herečka dlouhodobý vztah, nepoštěstilo se jí stát se matkou, ačkoliv v minulosti po dítěti velice toužila. Jak to má Pazderková dnes?

Iva Pazderková už byla vdaná, a to za Luboše Veselého. Přesto se dvaačtyřicetileté herečce dodnes nevyplnilo její největší přání o založení rodiny.

"Děti jsem si moc přála, ale zůstávala jsem v partnerství, kdy jsem na to přání zůstala sama. Teď jsem šťastná a spokojená a máme s partnerem stejné představy o budoucnosti," svěřila se před dvěma lety herečka v rozhovoru s Honzou Dědkem.

Pak ale přišel nečekaný krach vztahu s Hynkem Lorencem a Pazderková opět skončila sama. V poslední době se sice vídá s jedním z tvůrců reality show Survivor, Bertuğem Baloğluem, za kterým Iva několikrát vyrazila do Turecka, sen o miminku se ale herečce rozplynul před očima a dnes je smířená s tím, že se nejspíš vlastního potomka nedočká.

Smířila se s tím, že děti mít nebude

"Já jsem o tom otevřeně mluvila, že jsem mnoho let moc moc toužila po dítěti, až do určité chvíle," svěřila se Iva Pazderková webu Super. V poslední době se ale pomalu smířila s tím, že už se mateřské role nedočká.

Tato skutečnost prý pomáhá herečce lépe se vžít do role hlavní hrdinky v novém představení Dnes večer ovuluji, které mělo nedávno premiéru.

"Sdílím to, že v tuhle chvíli mě to opravdu netrápí a jsem šťastně bezdětná. Mně to nevadí, mluvím o tom otevřeně proto, abych dělala tak trochu osvětu," uzavřela.

Iva Pazderková se prý s realitou smířila