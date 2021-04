Iva Pazderková píchla do vosího hnízda: Urazila své fanoušky z vesnic!

Iva Pazderková si na Instagramu zavzpomínala na staré časy před pandemií a nechtěně urazila část svých fanoušků. Herečka totiž nazvala vesnice, kam cestuje obvykle za prací, p*delema!

Herci a zpěváci už téměř rok můžou vykonávat své povolání, pouze v omezené formě a stále častěji se svěřují fanouškům se svými pocity na sociálních sítích.

Iva Pazderková díky show Tvoje tvář má známý hlas a dalším projektům patří mezi ty šťastlivce, kteří alespoň příležitostně mohou pracovat, chybí jí ale divadlo.

Díky on-line akci pořádané Rohlíkem se Pazderková po dlouhé době setkala se svými kolegy a chtěla se tím pochlubit fanouškům na Instagramu, místo ovací ale sklidila silnou kritiku.

Pazderková se na Instagramu rozvášnila, nazvala vesnice p*delema

"Včera po třičtvrtě roce zase s těmito dvěma individuy. Jeden namachrovanej blbec, Karel Hynek, druhej asociální mudrlant Lukáš Pavlásek, a já, úplně blbá blbka mezi nimi. A plakala jsem, když jsem je uviděla, lůzry dva přicházet. Strašně mi chybí tihle dva. A nejen oni. I ostatní z Na stojáka. Chybí mi ty nesnesitelné rádobyvtipné kecy v šatně před vystoupením, chybí mi jejich dementní příhody s holkama, které si myslí, že sbalili. Chybí mi jejich klukovská radost, když se nám večer povede vystoupení. Chybí mi jejich důležité výrazy, když řeší úplné hovadiny. Chybí mi náš naprosto nekorektní, nevtipný a nepublikovatelný tradiční pokřik před začátkem každého Na Stojáka. Chybí mi ty vyprodané kluby, haly, zaplivané a vymrzlé šatny s tácem vysočiny a plátkového eidamu, chybí mi moje věcná podrážděnost, že to nedám, že nic nemám, že ,"shořím", chybí mi moje zoufalství, když jedeme vystupovat někam do úplné p*dele a já vím, že tím pádem přijedu zpátky až ve tři ráno a naspím maximálně tři hodiny. Chybí mi moje slzy smíchu, když slyším standupy ostatních. Chybí mi slzy smíchu, občasné pohoršení, výraz "to je trapný" nebo ,"co tady vůbec dělám!?!" na tvářích našich diváků. Chybí mi naše turné výjezdy do Ameriky, Austrálie, Holandska, Švýcarska, Anglie i na Slovensko," napsala Iva Pazderková na svůj Instagram po svém on-line vystoupení.

"Ale zase nejsem tak blbá, abych si myslela, že mi to bude nějak extra chybět, až bude všechno zase při starém. Ale ať už to je. Ať už to sakra je. Rok bez práce, je na prd. Rok bez práce, kterou milujete, s lidmi, které milujete, je úplně na h*vno. Díky Rohlík.cz, že si nás takhle on-line pozval. Jako pro peníze by teď člověk vraždil, to ano, ale hlavně jsme se viděli a mohli dělat to, co tak nějak aspoň trochu umíme… Navíc před božím publikem. Chybí mi to všechno a všichni, moc," dodala herečka.

U sledujících se ale hvězda Tváře s pochopením příliš nesetkala.

Sledující poslali Pazderkovou pracovat do Lidlu

"Nepřímo naznačit, že ať jedete kam chcete, je to pro vás p*del, promiňte, ale urážení není fajn přístup, jak navnadit na vystoupení. Měl jsem pořad na Stojáka rád, ale po tomto, přehodnotím své priority, konec konců, než abyste zase nemusela… Achjo… Do nějaké p*dele! Můžete sedět u kasy třeba v Lidlu," vyjádřil ostře svůj názor jeden ze sledujících a nebyl rozhodně sám, kdo se v komentářích nad vyjádřením Pazderkové rozčiloval.

Herečka ale následně vysvětlila, jak svůj výrok o p*delích vlastně myslela. "Jéééje, nechápete nadsázku? Tak to se divím, že Na Stojáka vůbec znáte… Ale ráda ( i když zřejmě zbytečně) vysvětlím: Jde o narážku na vzdálenost. Netuším, kde bydlíte, ale pokud stejně jako já na malém městě, nebo vesnici, může být prdelí i Praha nebo New York. Trochu radosti si v životě dovolte, ať si nevztahujete všechno na sebe a nesmyslně," setřela Pazderková své hatery.

V posledním díle Tváře dělala Pazderková Shakiru.

Zdroj: Youtube