Iva Pazderková už není sama: Na ostrově sbalila fešného Turka

Zdroj: Profimedia

Iva Pazderková po návratu z reality show Survivor neměla zrovna nejlepší období. Musela snášet kritiku veřejnosti a po šesti letech se jí rozpadl vztah. Nyní je ale herečka opět zamilovaná až po uši. Během natáčení v Dominikánské republice totiž Pazderkové padl do oka jeden z tvůrců pořadu, Turek Bertuğ Baloğlu.

Iva Pazderková to v soutěži Survivor neměla vůbec jednoduché. Herečka jaksi nezapadla do kolektivu a již během prvních dní se zařadila mezi outsidery.

Éterická hvězda nakonec soutěž opustila jako pátá v pořadí a po návratu domů ji čekala velice nepříjemná kritika od televizních diváků.

Po mnoha letech se navíc Pazderková rozešla se svým partnerem. "Byli jsme spolu šest let, a prostě se to tak stalo, že jsme zjistili, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou. Byla to mírová dohoda," prozradila Iva v pořadu ShowTime na CNN Prima News s tím, že rozchod nesla velice těžce. Nyní se ale na herečku konečně usmálo štěstí.

Láska z pláže

Turek Bertuğ Baloğlu se vztahem s Ivou Pazderkovou pochlubil na svém Instagramu. V polovině července sdílel společnou fotku s herečkou, na které sedí v parku a dotýkají se hlavami. Do popisku přidal srdíčko a všem bylo jasné, že je ruka v rukávu.

Snímek byl pořízen v Turecku, kam se Pazderková vydala za svou novou láskou. Hvězda dokonce v Ankaře nosila na hlavě Turban, aby lépe zapadla do kultury svého partnera.

Nadšená herečka fanoušky zásobuje fotkami z výletu, kde si dle příspěvků užívala čerstvého ovoce a zeleniny na trzích i historických památek. Nezbývá než hrdličkám popřát mnoho štěstí.

Pazderková po boku nového partnera září