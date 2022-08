Iva Pazderková po rozchodu naději neztrácí: Věří, že někde čeká ten pravý

Zdroj: Profimedia

Herečka Iva Pazderková se před několika týdny po šesti letech rozešla se svým partnerem Hynkem Lorencem. Ve smutku se ovšem neutápí a snaží se dívat kupředu. Stále věří, že na ni ten pravý ještě někde čeká. Dokud na něj ale nenarazí, umí si život užívat i bez lásky po svém boku.

„Jsem ráda sama se sebou. Něco skončilo, vztah s partnerem je historií, jsem momentálně single, ale neřeším to. Život přináší nejen kladné věci, občas i ty ne moc příjemné, ovšem je třeba se s nimi vypořádat a jít dál. Už na festivalu v Karlových Varech, kde jsem byla, se s podivem psalo, že jsem tam sama. Je zajímavé, že cizí lidé z toho mají mnohdy větší problém než samotný aktér, tedy třeba já. Já jsem si samozřejmě program užila a vůbec mi nepřišlo, že když je člověk sám, nemůže být naprosto spokojený a šťastný,“ svěřila se pro kafe.cz Iva Pazderková, kterou jsme načapali ve foyeru kina Světozor po projekci nového filmu Velká premiéra, kde hraje.

Přece jen Ivo, vy, jako pohledná, sympatická, milá a aktivní žena byste si určitě ráda popovídala, zasmála se nebo pobrečela na spřízněném a hodně blízkém nebo skoro nejbližším rameni. Nebo se mýlím?

„Nemýlíte. To je samozřejmé, ale momentálně partner není, což neznamená, že je to konečná. Mám skvělou rodinu, partu výborných přátel a rozhodně samotou nebo nedostatkem citů netrpím. Čas ukáže, doufám, že mám ještě hodně věcí, a nejen partnerských, před sebou. Já věřím tomu, že když se mají dva lidé potkat, tak se dříve nebo později opravdu sejdou. To mi nikdo nevymluví. Dost řečí a prosím, už výslech na toto téma skončete,“ se smíchem řekla Iva.

Dobrá, dobrá, budeme držet palce, aby se už ten pravý a trvalý objevil a došlo k Vámi zmíněnému setkání. Takže věci milostné opustíme a přejdeme k jinému soudku. Co Vás čeká v nejbližší době. Jsou přeci jen prázdniny, dovolíte si vzít dovolenou?

„Prázdniny, a co to je? Letos mě nic podobného nečeká. Hraji například na letní scéně Studia 2, v plánu jsou i výjezdy s pořadem Na stojáka, začínám zkoušet v Divadle Lucie Bílé atd. atd. Prostě doba dovolených bude spíš více nežli méně pracovní. Ale nestěžuju si, je to nejen práce, ale pro mne je hraní hlavně radost, a když ne koníček, tak pořádný kůň,“ informovala herečka, zpěvačka a moderátorka.

No jo, ale tělo, i když ho máte vysportované a hned tak ho určitě nic nerozhází, si potřebuje také trochu oddychnout a nabrat síly. Huntovat se není určitě tím, co by se mu permanentně líbilo, nebo jo?

„Asi jo, máte pravdu a něco s tím budu muset udělat. Ostatně nehraji dennodenně a nějaký volný čas se tu a tam najde. Tak třeba před nedávnem jsem relaxovala v tureckém hlavním městě Ankaře a ještě, když to klapne, tak si užiji několika dnů volna a vyrazím do lesů, vod a strání tady v Čechách,“ předestřela své plány Pazderková.

Vy jste proslulá sportovkyně, takže účast na nějakých sportovních kláních neplánujete? Asi si nelze u soutěživého děvčete vašeho kalibru představit, že „neprodá“ hodiny ve fitku v nějaké soutěži.

„To máte pravdu, ale letos už s tím nepočítám. Zažila a užila jsem si nějaké zdravotní komplikace, takže do víru soutěží se pustím až příští rok na jaře. To by už mělo být vše v pořádku a těším se, že opět naplno vlétnu do své oblíbené soutěže bikini fitness a čas do jejího začátku vyplním tréninkem,“ dodala Iva Pazderková s úsměvem.