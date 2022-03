Iva Pazderková si vystřelila ze Survivora: Video ale fanoušky spíše naštvalo

Iva Pazderková

Zdroj: Profimedia

Herečka Iva Pazderková se před několika dny vrátila z Karibiku, kde byla jednou ze soutěžících reality show Survivor. Krátce po příjezdu zpět do Česka vyrazila na panáka se svým bývalým manželem Lukášem Pavláskem, se kterým natočila video, v němž si z pořadu utahovala. Video, které mělo pobavit, se ale setkalo spíše s kritikou.

V reality show Survivor nevydržela zrovna dlouho, i tak se ale dokázala stát jedním z nejvýraznějších soutěžících. Herečka Iva Pazderková to ve známém pořadu neměla zcela jednoduché. Její chování rozčilovalo nejen její kmen Mao, ale také mnohé z televizních diváků. A právě těm vůbec nebylo po chuti video, které herečka natočila se svým bývalým manželem Lukášem Pavláskem.

Ta zlá kuchařka a youtuberka

Krátce poté, co byla Iva Pazderková svým kmenem vyřazena a vrátila se zpět do Česka, vyrazila na panáka se svým bývalým manželem Lukášem Pavláskem, se kterým má naprosto skvělé vztahy. Během společného večera pak natočili video, ve kterém si dělali legraci ze Survivora. A to možná dělat neměli.

„No tak Ivuško, už jsi tady u mě. Už tady není ta zlá kuchařka ani ta youtuberka,” říká ve videu Pavlásek Pazderkové, která se k němu s na oko smutným výrazem tiskne. Je přitom více než jasné, že onou zlou kuchařkou a youtuberkou není nikdo jiný, než Nikola Čechová a účastnice MasterChefa Česko Chili Ta Thuy, které s Pazderkovou neměly zcela ideální vztahy. A nechybí ani několik dalších narážek. Video mělo zřejmě fanoušky pobavit, jenže svůj účel tak úplně nesplnilo.

To už není ani vtipné

Fanoušci reality show z videa Pazderkové nadšeni nebyli. Vadilo jim, že herečka pobyt na ostrově dle všeho absolutně nezvládala a nyní si z ostatních dělá legraci. „To už není ani vtipné,” uvedl na adresu videa jeden z diváků. „Trapné, sama měla co dělat, když tam byla. Teď se jí to machruje a hlavně zesměšňuje lidi, kteří jsou mnohem psychicky vyrovnanější než ona. Opravdu nepochopitelný charakter tohoto člověka,” napsal pod video, které zveřejnil Pavlásek na svém Instagramu, jeden z jeho sledujících. „Legrace z něčeho, co jste sama labilně nezvládla? To je opravdu charakter. Ubohost vysmívat se lidem ve stejné soutěži, kterým nesaháte ani po kotníky,” přidala se další divačka. A podobných reakcí se objevovala celá řada. Na spoustu diváků zkrátka Iva moc dobrý dojem neudělala.