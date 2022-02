Pazderková po příletu domů: Braňo je pako, mrzí mě, že jsem tam nebyla déle

Zdroj: Profimedia

Iva Pazderková už přiletěla zpět do České republiky a na letišti v rozhovoru pro TV Nova popsala, jaké jsou její první pocity po vypadnutí z reality show Survivor. Herečka neskrývala zklamání a prozradila, co si myslí o ostatních účastnících soutěže.

Iva Pazderková byla nejprve vyloučena z červeného kmene v rámci výměny hráčů a ačkoliv do modrého týmu zapadla o něco lépe, přesto byla neustále terčem na kmenových radách.

První souboj dokázala Pazderková vyhrát, v druhém duelu proti svému kamarádovi Adamovi Raiterovi už setrvání v soutěži neobhájila.

"Bylo to skvělý, jsem za ten zážitek strašně vděčná a hrozně mě mrzí, že jsem tam nebyla dýl. To přežívání v divočině je moje věc, miluji to a strašně mě to bavilo. I ty soutěže, které jsem samozřejmě nezvládala tak dobře jako jiní. Mrzí mě, že jsem si tam ještě nesáhla na své limity, ale hodnotím to jako krásnou životní zkušenost. Zažila jsem tam zvláštní okamžiky štěstí, bez ničeho a o hladu, také hodně velkou svobodu, jakou jsem vlastně ještě nikdy v životě neměla. Ještě to budu zpracovávat, hlavně v konfrontaci s civilizací," svěřila se herečka po příletu TV Nova.

Survivor je především o taktice

Iva Pazderková si zpětně uvědomuje, že se měla před nástupem do reality show trochu lépe informovat. "Já jsem fakt naivní. Nenastudovala jsem si předtím, co jsem si nastudovat měla a to, že Survivor je především o té taktice. Já jsem tam jela naivně s tím, že kdo tam přežívá, tak tam zůstává," směje se herečka.

Velice pobaveně pak reagovala Pazderková na Braňovo obvinění, že záměrně prohrávala soutěže, aby pomohla kmeni MAO. "Braňo je pako, vzkazuji mu, ať není naivní. Mě by v životě nenapadlo přemýšlet takhle mimo," vzkázala herečka svému bývalému spolubydlícímu z ostrova.

Na výhru má Iva jasné favority. "Já si myslím, že to bude Tomáš Zástěra, Tomáš Benko nebo Xénuška, té bych to samozřejmě přála nejvíc," prozradila.

Enrique je hráč, vše měl vypočítané

Dlouhou cestu z Dominikánské republiky neletěla Iva Pazderková sama, společnost jí dělal další odpadlík kmene Azua, Enrique.

"Během letu jsme si ani tolik nepovídali, spíš předtím na hotelu. Enrique je obrovskej hráč, vyprávěl mi, jak to měl všechno přesně vypočítaný, chvilkama jsem mu ani nerozuměla o čem vlastně mluví," přiznala Pazderková, která se domu těší hlavně na normální jídlo.

"Nejvíc se těším na bezlepkové pečivo, jelikož jsem celiak, ale myslím, že už to přítel koupil. Chci si dát bagetu s máslem a solí. Na jednoduché jídlo se těším nejvíc," uzavřela.

Iva Pazderková bojovala ze všech sil