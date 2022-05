Celebrity vzpomínají na mafiána Jonáka: Sedl si do křesla, až to zakřupalo

Zdroj: Dan Materna / MAFRA / Profimedia

Není tomu dlouho, co se v centru Prahy konala party s tématikou devadesátých let. Podle organizátora DJ Uwy byl večírek věnovaný vzpomínce na zesnulou Ludviku Jonákovou. Akce se konala v podniku Retro Music Hall Prague na Vinohradech, jelikož Discoland je už dlouhá léta zavřený. Přesto na ikonické místo i majitele Ivana Jonáka všichni vzpomínali, jako kdyby uběhlo teprve pár dní.

Na párty devadesátek do Retro Music Hall dorazila celá řada známých tváří. "Bylo to bezvadné, devadesátky byly skvělé. Byla i výborná muzika, hrála jsem tehdy s OK Bandem a později jsem přešla na sólovou dráhu, bylo to super," zavzpomínala Marcela Březinová, která se v posledních letech věnuje výuce zpěvu na Mezinárodní konzervatoři Praha.

Na akci nechyběla například skupina Maxim Turbulenc. "Musíme říct, že to bylo tehdy naprosto fantastické a žijeme z toho dodneška. Devadesátá léta, to byla diskotéková divoká doba. Hráli jsme i v Discolandu. Byli jsme mladí, krásní, pohotoví," nechali se slyšet členové kapely Pavel Vohnout, Petr Panocha a Přemysl Stoklasa.

"Byly i peníze na videoklipy, dělali jsme rozhovory v Esu s Terezkou Pergnerovou, celkově to byla pecka. Pokračujeme stále v tom, co děláme, vydáváme cédéčka a vystupujeme. Už jsme na hudební scéně osmadvacet let. Teď už si trochu připadáme jako takoví retro dědci," dodávají hudebníci z oblíbeného bandu.

Místo diskotéky nové byty

Akce měla být památkou na zaniklý libeňský Discoland Sylvie. Večírek zorganizoval DJ Uwa a zúčastnily se ho osobnosti 90. let, které na této proslulé diskotéce buď vystupovaly nebo se tam chodily bavit.

DJ Uwa prý bere konec podniku jako nový začátek něčeho jiného. "Je to ale tak, že každá diskotéka má svou životnost. Že tu budova Discolandu nebude, mě na jednu stranu mrzí, na druhou stranu to někdo koupil a má s tím nějaký záměr. Mají tam vzniknout mimo jiné i nové byty," řekl Uwe Vaník.



Na party nechyběla ani maminka Uwy, Jana Vaníková, která popsala, jaký vztah měla s podnikatelem Ivanem Jonákem a prozradila, že k nim domů jezdil na pravidelné návštěvy.

Jonák měl nejradši svíčkovou

"Ivan Jonák měl nejraději svíčkovou, tu miloval. Když přišel poprvé k nám domů, sedl si do křesla a to pod ním zakřupalo, jak byl mohutný. Říkala jsem mu, že nám tam všechno rozláme. Opáčil, ať se nebojím, že nám koupí nové. Pak šli se synem natáčet muziku. Já jsem jim přinesla přibližně třináct chlebíčků na míse, Ivan se do nich pustil a kromě jednoho všechny snědl," svěřila se Vaníková se svými vzpomínkami na Ivana Jonáka.

"Pak už bylo pozdě večer a já chtěla jít spát, tak jsem se ho ptala, jestli mám začít otvírat okna a začít si oblékat noční úbor, protože to u nás děláme, když chceme vyhodit hosty," dodala s úsměvem.



"Brala jsem ho jako synova zaměstnavatele, postavil ho na nohy. Uwa se mu pak odvděčil tím, že když ho pustili z vězení, tak se o něj postaral a vzal ho do světa. Co se týká jeho odsouzení, probírala jsem to se synem ze všech stran a moc nevěříme, že byl vinný. Znala jsem i Ludviku a vím, že Jonák ji strašně moc miloval," uzavřela Vaníková.

DJ Uwa i jeho příbuzní mají na Ivana Jonáka barvité vzpomínky

