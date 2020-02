Čtyřnásobný otec Ivan Trojan: Miminko jako lék na chmury?

Herec se teď má co ohánět, aby početnou rodinu vůbec uživil. Bere snad každou roli, účinkuje v reklamě, a díky tomu si může žít s manželkou nadstandartně. Snad i proto se Ivana Trojanová rozhodla, že by to chtělo prý ještě holčičku.

Sám umělec by asi o o dalším potomkovi už neuvažoval, ale rád by manželce splnil její přání, aby jeho milovaná Ivana měla také někoho, koho by mohla oblékat podle svého do šatiček a náležitě rozmazlovat. A hlavně by to pomohlo v boji Trojanové s depresemi. Narození nového života by do ní vlilo novou dávku energie a na tolik nenáviděné deprese by mohla s klidem zapomenout.