Majetkové vyrovnání za miliony? Ivan Trojan musí po krachu manželství platit

Zdroj: Profimedia

Herec Ivan Trojan a jeho manželka Klára Pollertová-Trojanová si v září podle veřejně dostupných dokumentů vypořádali společný majetek. Podle všeho by se mělo jednat o vyrovnání před rozvodem.

Informaci o krachu třicetiletého manželství Trojanových přinesl deník Blesk, který se odvolává na zdroje z okolí herce. Údajně od Ivana odešla Klára, která přišla s rozvodem jako první.

Zůstal sám se psem

„Už několik měsíců spolu ani nežijí,“ řekl Blesku člověk, který bydlí v sousedství jejich rodinného domku v Košířích. „Paní Klára, pokud vím, bydlí někde na Smíchově, a pan Ivan tu zůstal sám se psem,“ dodal zdroj. Na veřejnosti se pár objevil naposledy v únoru tohoto roku. Tomu, že se pár rozvádí, přihrává i informace o tom, že se Trojan letos na podzim stal jediným vlastníkem rodinného domku v Košířích. Ovšem s tou podmínkou, že je své stále ještě ženě Kláře povinen do prosince 2032 zaplatit na vypořádacím podílu částku sedm milionů korun.

Rozvod ve vzduchu

O tom, že v manželství není něco v pořádku, se mluvilo už delší dobu. Herecký pár se o problémech nestyděl mluvit veřejně. „Uvědomila jsem si, že jsem raději s dětmi doma, že je mi tam dobře a práci dnes vůbec neřeším. Kariéru jsem odsunula na vedlejší kolej,“ přiznala Klára v rozhovoru pro iDNES. Ivan tak měl od Kláry perfektní rodinné zázemí a mohl rozvíjet svou kariéru on. I přesto všechno nebyl v manželství úplně šťastný. „Především pokud přijde nějaká krize, a ta z devadesáti devíti procent přijde, nezapomenout na to, proč jste se brali a co bylo to hezké, co vás spojuje. A snažit se tu krizi překonat a vydržet, ne se při první příležitosti rozvádět. I my jsme si samozřejmě prošli krizí, ale protože naše manželství stojí na silných základech, oba jsme věřili, že to nemá a nesmí skončit,“ promluvil o manželských problémech v roce 2014 pro Novinky. Ivan a Klára mají společně čtyři děti - syny Františka, Josefa, Antonína a Václava.