Ivan Trojan zářil se svou manželkou v šílené komedii: Hlášky z filmu zlidověly

Zdroj: Profimedia

Ivan Trojan a Klára Trojanová nejsou manželský pár jen ve skutečnosti. Manželé si zahráli i v legendárním filmu Jedna ruka netleská. Za svou roli podnikatele Zdeňka získal Trojan dokonce Českého lva.

Zdeněk byl excentrický podnikatel, který se domnívá, že je reinkarnací samotného Adolfa Hitlera. Jeho manželka Sandra, kterou si zahrála právě Klára, zase nesnáší televizi a své děti raději vyučuje doma. O prapodivných koníčkách svého manžela neměla Sandra tušení. Ivan a Klára se tak postarali svými rolemi o jeden z nejšílenějších manželských párů české kinematografie.

Dneska je čtvrtek

I když by se mohlo zdát, že pro herce bude příjemné hrát s někým blízkým, není tomu tak. „Hrát s někým, kdo vás tak dobře zná… Herectví je pro mě velmi intimní věc. Naštěstí naše postavy byly tak extrémně zvláštní, že se to našemu životu ani za mák nepodobalo. V tom to bylo tedy jednodušší,“ prozradil herec pro Novinky. Jejich postavy byly opravdu velmi zvláštní, stejně jako celý film. Absurdní komedie si ale získala obrovský počet fanoušků i ocenění. Ve filmu si pár střihl dokonce sexuální styk. Věta, která samotnému aktu předcházela, zlidověla. Trojan tehdy prohlásil: „Dneska je čtvrtek!“

Konec velké lásky

Fanoušci českých filmů se už nejspíše Ivana a Kláry v jednom filmu nedočkají. Deník Blesk přišel s informací o tom, že se herecký pár rozvádí. „Už několik měsíců spolu ani nežijí. Paní Klára, pokud vím, bydlí někde na Smíchově, a pan Ivan tu zůstal sám se psem,“ prozradil jeden ze sousedů. Třicetileté manželství herců patřilo k těm nejstabilnějším v českém showbyznysu. Za dobu manželství přivedla Klára na svět čtyři syny. Pár si ovšem prošel několika krizemi, které otevřeně přiznali veřejnosti. K údajnému rozvodu se zatím ani jeden z aktérů nevyjádřil. Otec herce Ladislav Trojan doufá, že jde jen o dočasné odloučení. „Myslím, že odchodem z domu řeší jenom momentální napětí. Jsem přesvědčen, že to není definitivní,“ prozradil pro Blesk.