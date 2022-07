Ivan Trojan zamlada rebeloval: Kláru si vzal tajně a toužil se stát politikem

Zdroj: Profimedia

Jeden z našich nejúspěšnějších, nejznámějších a nejoblíbenějších herců Ivan Trojan nedávno oslavil 58. narozeniny. Patří mezi ikony své generace a dokáže skvěle zahrát každou roli, která je mu přidělena. V mládí se angažoval v politice, ale svět filmu mu byl nakonec bližší.

Dnes slaví stálice české filmové scény narozeniny a my můžeme doufat, že pro Ivana Trojana je věk pouze číslo a zůstane ještě pěkných pár desítek let fit a svěží, aby mohl hrát. Kdyby totiž přestal, české filmová scéna by přišla o geniálního herce, který umí zahrát vše. A to od podivína, přes detektiva, až po krvavého vraha.

Ivan Trojan se narodil roku 1964 v Praze a od malička miloval sport. Hrál závodně basket a nějakou chvíli to dokonce vypadalo, že se mu bude věnovat profesionálně. Naštěstí se však po studiu na sportovním gymnáziu rozhodl pro DAMU. Tam se seznámil s manželkou Klárou Pollertovou, kterou si na škole tajně vzal. Od té doby spolu pár je a mají čtyři děti.

Dodnes se Trojan věnuje sportu, i když už jen na rekreační úrovni. Miluje fotbal a možná budete překvapeni, cvičí pilates.

DAMU dokončil před revolucí, pak šel na vojnu

DAMU Trojan dokončil rok před revolucí, a pak šel na vojnu. Ale i tam zlobil. Podepsal petici za propuštění Havla z vězení a pak i Několik vět. Raději byl tedy odklizen do Humenného, kde fungoval jako zdravotník. Politicky aktivní však zůstal i nadále a byl dokonce při založení Občanského fóra. Chvíli to dokonce vypadalo, že kariéru herce pověsí na hřebík a budeme ho vídat ve sněmovně.

Jako první obsadil Trojana režisér David Ondříček ve filmu Samotáři. Role podivína Ondřeje, který neustále sleduje milovanou dívku v podání Jitky Schneiderové a neváhá sebe i ji zapálit, mu vynesla slávu. Za zmínku určitě stojí i Příběhy obyčejného šílenství či drama Václav, za které dostal Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon.

Trojan má nejvíce Českých lvů ze všech herců

Pak už šel jeden úspěch za druhým a také mnoho Lvů. Trojan jich má nejvíc v českém rybníčku, a to 8. Nominován byl ale více než dvanáctkrát. Ocenila ho však i filmová kritika. Od té získal cenu za dobový thriller Ve stínu.

Naposledy si zahrál dokonce se svým synem Josefem a to ve filmu Šarlatán. Otec a syn jsou si totiž podobní, kdo tedy bude hrát mladého léčitele Mikoláška, byla jasná volba. Film slavil obrovský úspěch a byl dokonce zahrnut do užšího výběru na cenu Oscar.

„Udržoval mě v napětí a nebyl předvídatelný,“ prozradil Trojan o své poslední roli pro denik.cz.

Zdroje: Krajské listy, Žena aktuálně