Ivan Vyskočil popsal soužití s exmanželkou Anife, vylíčil i bizarní historku

4

Anife Vyskočilová a Ivan Vyskočil

Zdroj: Profimedia

Je to už 16 let, co se Ivan Vyskočil a Anife Vyskočilová rozvedli, nadále si ale zůstávají velmi blízcí. A to i navzdory tomu, že jejich manželství bylo chvílemi pořádně bouřlivé. Sám herec přiznává, že bylo soužití s Anife krásné, ale také nebezpečné.