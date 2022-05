V očích smutek i naděje: Ivan Vyskočil před sebevraždou syna pomáhal na Ukrajině

Zdroj: Profimedia

Herec Ivan Vyskočil se více než aktivně zapojil do pomoci lidem strádajícím na Ukrajině. Už dvakrát nasedl do autobusu a spolu s několika dalšími vyrazil na nelehkou cestu za lidmi, které válka připravila o střechy nad hlavou a vyhnala je z jejich domovů.

„Nebylo, co řešit. Když se naskytla šance odvézt na ukrajinské hranice materiální pomoc a pak vzít lidi a odvézt je do bezpečí, ani na chvilku jsem nezaváhal. Ale pozor. Já nejsem pro imigraci, takovou tu, při níž přicházejí namakaní mladí hoši ve značkovém oblečení s mobily, ale tohle, co se děje v současné době nedaleko od nás, je něco úplně jiného. Je to v podstatě boj o holý život, který svádějí ti běžní obyčejní lidé a jejich rodiny a nikdo se jich na nic neptá, prostě jsou zataženi do dění, které nechtěli, ale musí v něm žít,“ řekl pro kafe.cz Ivan.

Když na maďarsko ukrajinských hranicích složili náklad s potravinami, zdravotnickými potřebami a také hračkami pro nejmenší, okamžitě nechali nastoupit ty, kteří chtěli a potřebovali odejít z válečné vřavy, z míst, kde zuří válka, která rozsévá smrt mezi obyčejnými lidmi.

Ivan Vyskočil v současné době truchlí nad ztrátou synaZdroj: CNC: Marek Patek / CNC / Profimedia

„U našeho autobusu se tísnily řady těch, kteří chtěli zaměnit ty hrůzy, které je doposavad provázely téměř na každém kroku, za naději. Byly to všechno mámy s dětmi a některé si vzaly na cestu i své čtyřnohé domácí mazlíčky. Řada z nich si k sobě tiskla svá mrňata jen v náručí, bez kočárků, prostě nastoupily jen tak s tím opravdu nejnutnějším,“ doplnil známý herec.

Pomoc těm momentálně nejpotřebnějším bral Vyskočil jako svou lidskou povinnost. A neváhal by, jak uvedl, pokud mu zdraví a okolnosti dovolí, vyrazit na cestu znovu. Nebyla to podle něj anabáze rozhodně jednoduchá.

„Víte, když jsme po složení nákladu a nastoupení našich nových cestujících vyrazili zpět k nám domů a slyšeli jsme plačící děti a třeba tu i tam zamňoukat kočku a viděli ve skoro ve všech očích smutek, ale i tu trochu naději na život bez bomb, střelby, ruin, násilí a smrti, jen stěží jsme se ubránili slzám. Takové ty běžné žabomyší spory byly zapomenuty a tím nejdůležitějším a nejpodstatnějším bylo žít a přežít. Proto jsem tam jel, proto, jako majitel řidičáku na autobus, jsem sem tam na chvíli vystřídal i kolegu za volantem, proto si přeji, věřím a doufám v to, že tohle skončí. Hrůzy válek vždycky odnášejí ti nejobyčejnější lidé a hlavně děti. Ti všichni si zaslouží žít v míru, pohodě a lásce, bez obav a strachu o život,“ dodal Ivan Vyskočil.

Ivan Vyskočil se synem JakubemZdroj: Profimedia

Rozhovor byl Ivanem Vyskočilem poskytnut ještě před sebevraždou Jakuba Vyskočila, jeho syna, který neunesl tíhu patové životní situace.