Ivan Vyskočil je přesvědčen, že byl jeho syn zavražděn: Má na to důkazy

Od smrti podnikatele Jakuba Vyskočila, syna herce Ivana Vyskočila, uplynulo už pět měsíců. Stále však není jasné, co za jeho úmrtím stálo. Zatímco policie se přiklání k sebevraždě, zdrcený otec věří, že šlo o vraždu. A v přesvědčování patřičných orgánů se nehodlá vzdát.

Je to už pět měsíců, co bylo nalezeno tělo podnikatele a majitele dopravní firmy BusLine Jakuba Vyskočila. Jeho smrt byla od počátku vyšetřována jako sebevražda, otec podnikatele, herec Ivan Vyskočil, je ale přesvědčen, že o sebevraždu nešlo. Od začátku věří, že byl jeho syn zavražděn.

Syn se cítil ohrožen

„Vypadá to, jako když to bylo celé na zakázku. Ještě v únoru, což bylo tři měsíce předtím, psal syn na policii, že se cítí být ohrožen na životě a že ho někdo vydírá. Když je to majitel velké firmy, která vydělává obrovské peníze, tak to je celé jak opsané z devadesátých let. Takzvaná sebevražda, že jo,” prohlásil Ivan Vyskočil v pořadu Život ve hvězdách.

Podle herce je vysoce nepravděpodobné, že by si syn sám vzal svůj život střelou do srdce. „Já bych se nestřílel do srdce. Střelil se neobvyklým způsobem do srdce, to se takhle střelíte? Našli ho na hrázi rybníka, to je místo jako stvořené pro vraždu. Kdybyste tam vystřelili z kanonu, tak to nikdo neví. Ale já myslím, že tam ho teprve vyhodili,” domnívá se herec.

Nejasnosti v případu

Vyšetřování, které po smrti Jakuba Vyskočila započalo, nebylo podle herce úplně důkladné a některé věci stále zůstávají nevyjasněny. Podle herce smrti předcházel telefonát, na základě kterého jeho syn narychlo odjel na jistou schůzku. Z té se pak už nevrátil. „Zaprvé pořád není vyřešen ani jeho telefon. Kdo mu volal, kdo ho vylákal na tu schůzku. Ani to místo nezapáskovali. Ani nedělali pachové stopy, což se vždycky dělá,” vyprávěl herec, který byl s vyšetřováním natolik nespokojen, že se obrátil na Vrchní státní zastupitelství.

„Skutečně mi napsali, že nebyla naplněna má ústavní práva, aby byla objasněna smrt mého syna,” řekl Ivan Vyskočil, který udělá vše pro to, aby se dopátral toho, co se onen osudný den doopravdy stalo. „Je to hrozná škoda, že odešel. Měli jsme spolu úžasný vztah. Úplně nejvíc jsme si rozuměli,” dodal posmutněle zdrcený herec.