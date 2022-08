První československá Miss Ivana Christová babičkou: Geny krásy podědila i vnučka

Zdroj: Profimedia

První československá Miss z roku 1989 Ivana Christová je pyšnou matkou dcery Daniely, která jí před rokem porodila první vnučku, do které se bývalá modelka zamilovala na první pohled. Není divu, Zoja je nádherná holčička. Geny krásných žen z rodiny Christových prostě nezapře!

Všechny ženy z rodiny Christových jsou krásné a šmrncovní. Začít můžeme u matky rodu, Otýlie, která už přesáhla sedmdesátku a i přesto vypadá skvěle. Čiperná seniorka o sebe dbá a nebojí se využít v péči o tělo služeb profesionálů. Navíc se pyšní i štíhlou postavičkou, kterou by jí mohla závidět i její dcera Ivana.

Ta samozřejmě také vypadá šik, ale přece jen jí už pár let trápí nějaké to kilo navíc. Je to ale jedna z těch baculek, které to sluší, kila umí nosit a rozhodně z ní vyzařuje takový sex-appeal, že jí stále padají muži k nohám.

Velké vyznání matky na sociálních sítích

Nejinak to má i dcera Daniela, která je také velmi krásná. Její exotický vzhled ji předurčuje k roli modelky. Její matka Ivana je na ni velmi pyšná a často to dává veřejně najevo. Naposledy jí napsala dojemný vzkaz na Facebook.

„Dnes v noci jsem nemohla spát, proletěl mi přes hlavu cely náš společný dosavadní krásný život. Miluji tě z hloubky své duše, děkuji bohu a vesmíru, každičký den, za tak úžasnou a výjimečnou dcerku. Za úžasnou přítelkyni. Jsi můj život, moje radost, moje láska. Přeji ti zázraků plnou životní cestu, plnou lásky a božího požehnání pro tebe a celou tvou rodinku a lidi, které miluješ.“

Vyznání bylo krásné a pochvalných reakcí se dočkala od spousty dalších žen a matek. Daniela udělala navíc mamince radost, když ji udělala babičkou. Na začátku února loňského roku totiž porodila dceru Zoju. Bývalá královna krásy se nad ní rozplývá a miluje ji tak moc, že neváhá říci, že je malá holčička to nejcennější na světě, co má.

Dcera a vnučka jsou pro bývalou královnu krásy středobod vesmíru

To, že je Daniela mladá maminka, jí vůbec nevadí, sama ji porodila ve třiadvaceti letech a i když to nebylo vždy snadné, vždy se o ni dokázala postarat a nikdy nelitovala. Sice neměla v životě štěstí na muže, ale na lidi kolem sebe ano.

Ani dnes nemá žádného partnera a je sama. Danielu počala s manželem francouzsko-vietnamským režisérem a podnikatelem Danielem Ubaudem. Bohužel se však po třech letech rozešli. Podnikatel má ještě syna Anthonyho, který má s nevlastní sestrou velmi pěkný vztah. Komunikují spolu hlavně přes sociální sítě. Nyní je šťastným strýčkem roční Zoji.

Geny krásy malá Zoja podědila po mamince, babičce i prababičce. Je tedy otázka, zda půjde ve šlépějích své babičky a třeba také někdy stane na pomyslném trůnu a stane se nejkrásnější ženou republiky. Na to má ale ještě dost času. Teď si babička pořádně užívá, že svou vnučku může dostatečně rozmazlovat.