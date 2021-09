Slzy neskrývala: Ivana Gottová poprvé od smrti manžela vystoupila před fanoušky

Zdroj: Marek Pátek / CNC / Profimedia

Od doby, co legendární zpěvák Karel Gott zemřel, vdova Ivana s fanoušky Mistra komunikovala jen prostřednictvím sociálních sítí a na žádných veřejných akcích se neobjevovala. Nyní ovšem udělala výjimku a během předpremiéry dokumentu o jejím muži pronesla ke všem přítomným několik slov.

Kvůli koronaviru se premiéra dlouho očekávaného dokumentu s názvem Karel, který mapuje nejdůležitější okamžiky legendárního zpěváka, několikrát odložila. Stávající situace je ovšem dostatečně příznivá, že uvedení snímku do kin konečně umožňuje. Fanoušci po celé republice se filmu dočkají 7. října. Někteří měli ovšem unikátní možnost zúčastnit se předpremiéry v plzeňském amfiteátru, kam dorazila i vdova Ivana Gottová. Jedná se tak o její vůbec první veřejné vystoupení od smrti zpěváka.

Potlesk a dojetí

Plzeň si přitom Ivana nevybrala náhodou. Jde totiž o rodné město Karla Gotta. Nebylo tak vhodnější města na uskutečnění premiéry. „Jsem moc ráda, že tady s vámi mohu být. Děkuji, že předpremiéra se koná v jeho rodném městě. Ať vás film zahřeje u srdce a ať se vám líbí,” promlouvala podle Blesku k tisícovkám fanoušků legendárního zpěváka, kteří se nenechali událost ujít. Když pak začali všichni přítomní tleskat, Ivana neskrývala dojetí.

„Věřím, že i on by měl velkou radost. Jak s oblibou říkal, když jsme si připíjeli: ‚Na život!’ a věřím, že nás nahoře vidí,” dodala ještě podle webu stars24.cz. A slova Ivany potvrdila i režisérka snímku Olga Špátová Malířová. „Zde se Karel narodil, zde tak rád vystupoval. Vždy říkal: ‚Moji Plzeňáci mi rozumí.’ Mám takový pocit, že by se radoval, kolik přišlo lidí,” prohlásila Špátová, která s Gottem strávila takřka celý poslední rok jeho života.

Výdělek šel i na dobrou věc

O předpremiéře informovala Ivana Gottová prostřednictvím Instagramu Karel Gott Agency již na začátku září. Ve své pozvánce zároveň uvedla, že část z výdělku poputuje na dobrou věc. „Po dohodě s organizátory jsme se rozhodli část výtěžku z předpremiéry věnovat plzeňské Nadaci pro transplantaci kostní dřeně,” informovala vdova, že má předpremiéra i charitativní účely.

Jen několik týdnů před uvedením snímku se fanoušci Karla Gotta dočkali i jeho dlouho očekávané autobiografie s názvem Má cesta za štěstím, po které se ihned po publikaci doslova „zaprášilo”. Je vidět, že i po takřka dvou letech od úmrtí legendárního zpěváka zůstává Mistr i nadále v lidských srdcích a jeho obdivovatelé nesmírně touží po nahlédnutí do jeho fascinujícího života.