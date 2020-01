Dusno před bouří! Válka mezi Ivanou Gottovou a Dominikou Gottovou graduje!

Dominika Gottová se po delší době snažila dovolat Ivaně Gottové, ta jí ale nezvedla telefon. "Chtěla jsem jí popřát k narozeninám, ale nebrala to. Tak jsem poslala alespoň SMS, že bych se s ní ráda sešla," řekla Dominika Blesku. Ivana Gottová se ovšem neobtěžovala odpovědět a vzkázala po své tiskové mluvčí jasné poselství!

"Paní Gottová Dominice poděkovala s tím, že je to vůbec poprvé, co jí k narozeninám popřála. Během celého života s Karlem totiž ani jí, ani svým nejmladším nejmladším sestřičkám nepopřála. Ivana to proto, bohužel, vnímá jako její další mediální kalkul," šokovala mluvčí Stolzová!

O usmíření, nebo snad dokonce přátelství se mezi děvčaty Gottovými rozhodně nedá hovořit. Jelikož se Dominika Gottová rozhodla soudit o dědická práva po otci, dá se do budoucna očekávat, že atmosféra ještě zhoustne. Ve hře jsou miliony a tak se nejspíš dočkáme soudní bitky století! Aktuálně se prý Dominika radí s právničkou Klárou Slámovou o dalších krocích. Necháme se tedy překvapit, jak se bude situace vyvíjet a my pro Vás budeme kauzu nadále sledovat!