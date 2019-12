Osudem zkoušená Ivana Gottová: Jedna zrada za druhou!

Krátce po smrti Karla Gotta se manžel Dominiky, Timo Tolkki nechal slyšet, že se hodlá soudit o majetek po svém tchánovi. Ačkoliv se Gottová od slov svého muže distancovala, své macechy se dotkla!

Ivana Gottová se snaží o co nejmenší mediální skandál a proto jí pomatená slova Tolkkiho do médií rozhodně nebyla příjemná. Později se navíc ukázalo, že by mohla nejstarší dcera zpěváka skutečně ještě dědit nemalé peníze.

Aby toho nebylo málo, vdova Gottová se musí neustále potýkat s veřejnou kritikou. Po pomluvách Milana Drobného se rozpovídal i bývalý Gottův tajemník Jan Adam. Místo klidu se Ivana dočkala štvanice na svou osobu, tímto to ale zdaleka neskončilo!