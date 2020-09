Ivana Gottová se vrací pomalu zpět do života: První slova nejznámější vdovy!

"Ještě za svého života dopsal Karel svou autobiografii, kterou postupně skládal z mozaiky vzpomínek, editoval a dopisoval během posledních několika let. Je jedinečná a unikátní. Slíbila jsem manželovi, že knihu dotáhneme obrazově a graficky do takové podoby, se kterou by se ztotožnil a byl by spokojen do posledního detailu," oslovila Ivana Gottová skrz Instagram fanoušky jejího manžela.

Gottová vysvětlila natěšeným čtenářům, proč musí vydání knihy o pár měsíců odložit! "Většinu fotografií, stejně jako obal publikace a její název spolu se všemi kapitolami, Karel schválil. Snímky se probíral ještě v září minulého roku, kdy už musel svůj čas trávit ponejvíce jen doma ve svém křesle či na lůžku. Po jeho odchodu jsem při třídění archivu nalézala ještě další a další vzácné artefakty a doklady, o kterých jsem okamžitě věděla, že by v knize neměly chybět, a ze kterých, pevně věřím, budou mít manželovi fanoušci radost minimálně stejnou, jako mám já," nalákala vdova na zcela nové materiály o slavném zpěvákovi a následně dodala i omluvu za čekání.

"Je mi upřímně líto, že vás musím zklamat (snad jenom na chvíli), ale po dlouhé a zralé úvaze jsme dospěli k nelehkému rozhodnutí, a to posunout vydání knihy na březen příštího roku. Věřím, že budete mít pro toto posunutí termínu pochopení a rádi si na autobiografii počkáte. Vaše Ivana," uzavřela Gottová. Podle reakcí sledujících ale lehký odklad nikomu nevadí a naopak se skalní příznivci již výsledného díla nemůžou dočkat! Zkrátit čas si zatím můžou fanoušci Gotta v kině, film Karel totiž přichází již na podzim…