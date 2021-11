Měla Ivana Gottová Alici Kovácsovou za hrozbu? Lásky Gotta se nemohly vystát

Zdroj: Profimedia

Dvě ženy znamenaly pro Karla Gotta více než všechny ostatní. Jednou z nich byla pochopitelně jeho manželka Ivana, která mu porodila dvě krásné dcery a zůstala po jeho boku až do úplného konce, druhou pak kdysi byla designérka Alice Kovácsová. S tou před mnoha lety zpěvák udržoval dlouho poměr, po rozchodu ovšem zůstávali nadále příteli. To se ale Ivaně tak úplně nezamlouvalo…

Když se Karel Gott seznámil s tehdy sedmnáctiletou Alicí Kovácsovou, okamžitě si padli do oka. Tajný poměr udržovali dlouhých deset let, vztah to byl ale vskutku netradiční. Zpěvák totiž v té době randil i s jinými ženami. Alice jej ovšem milovala natolik, že se v jeho aférách nikdy nijak nenimrala. A právě to se Mistrovi na mladé ženě líbilo. „Možná to bylo mimo jiné proto, že jsem se ho nikdy na nic neptala, po ničem nepátrala, respektovala jeho uměleckou duši a hlavně po něm nikdy nic nechtěla. Ani majetky, ani závazky,” nechala se před lety slyšet Kovácsová pro Blesk. I když jejich vztah po deseti letech skončil, dvojice nadále zůstávala přáteli a byli si velmi blízcí. To ale jen do doby, než se v Karlově životě objevila Ivana.

Hrozila rozvodem

Ivana Gottová měla dle všeho s Kovácsovou svatou trpělivost, později jí ale začalo její scházení s Karlem vadit. A jak uvedla Mistrova první dcera Dominika, nešlo jen o Alici. „V souvislosti s připomínkou druhého výročí odchodu mého tatínka jsem si ve Finsku přečetla vyjádření jeho manželky Ivany Gottové. Píše o tom, že můj otec měl strach, že se po jeho smrti pustí do Ivany média. Strach měl oprávněný, po tom všem, co mu paní Gottová způsobila za psychické starosti, když ho odřezávala od přátel a hrozila mu rozvodem, pokud neutne setkávání s celoživotní přítelkyní Alicí Kovácsovou. Sám se mi se vším svěřoval,” řekla v rozhovoru pro eXtra.cz Dominika Gottová.

Kovácsovou nazval Gott psychopatkou

Jak to mezi Ivanou a Alicí ve skutečnosti skutečně bylo, se lze jen domnívat. Sám Karel Gott se ale při případných dotazech na to, proč se nebaví s Kovácsovou, postavil za svou manželku. „Kauzu s paní Alicí Kovácsovou vnímám jen jako nesmyslný útok na moji manželku Ivanu,” řekl před lety pro Blesk.

A o rok později neváhal použít na adresu své bývalé milenky ostřejší slova. Naštvalo jej totiž, když Kovácsová v dražbě prodala obraz, který jí zpěvák kdysi věnoval. „Doteď jsem mlčel, dál ale už nechci. K posedlému psychopatickému chování a mstivému jednání paní Kovácsové říkám jediné – pomalu a jistě mě to zabíjí,” prohlásil Karel Gott.

A možná i proto se Kovácsová nedostala po smrti Karla Gotta na jeho zádušní mši. „Na Žofín nejdu a neočekávám, že by ta dáma byla tak velkorysá, což jí podle mě není vlastní, že by mě pozvala v sobotu do Víta,” řekla designérka po Mistrově smrti zmíněné redakci a útočila přitom právě na Ivanu. Zdá se tedy, že sebe navzájem ženy považovaly za rivalky a tento fakt se nezměnil ani poté, co legendární zpěvák odešel na věčnost.