Ivana Gottová má koronavirus: Nemoc ji nutí totálně měnit plány!

Ivana Gottová se měla po roce objevit ve společnosti na smutné výročí, prvního října to bude přesně rok od smrti Karla Gotta!

Den před slavnostní premiérou filmu Karel byla naplánovaná tisková konference a novinářská projekce, kde se nakonec známá vdova neukáže a termíny akcí musela přeložit.

"Milí příznivci, vím, že se na film Karel moc těšíte, a cítím, že obzvlášť v této složité době by vás náš film mohl povzbudit a inspirovat, protože je plný nejen obrovské energie a radosti z hudby, ale i silných emocí, vůle, statečnosti a smíření. Proto film vstoupí do českých a slovenských kin dle plánu, 15. října 2020. Můj manžel byl vždy poslem dobrých zpráv, nechť je proto i uvedení filmu Karel na plátna v této době plné nejistot nadějí, že bude zase lépe. Jsem přesvědčená, že takto by si to náš Karel přál. Vaše Ivana," ubezpečila Gottová natěšené fanoušky, že i v nelehké situaci kolem koronaviru, už dokument do kin půjde v ohlášeném termínu!