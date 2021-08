Ivana Gottová má ctitele, na další vztah se ještě ale necítí, říká vědma

Zdroj: Profimedia.cz

V blízkosti Ivany Gottové se objevuje muž, který o ni má obrovský zájem. Jenže vdova po Karlu Gottovi se do nových milostných dobrodružství zatím nechce pouštět. Navíc se snaží co nejvíce věnovat svým dvěma dcerám, které ji teď nejvíce potřebují. Známá věštkyně Graciela vytvořila exkluzivně pro Deník Šíp výklad karet. V něm poodhalila, jestli manželka zesnulého zpěváka dá šanci nové lásce, kterou jí neznámý nápadník nabízí.

Ivana Gottová strávila po boku Zlatého slavíka přes dvacet let. Byla jedinou ženou, které se podařilo starého mládence dostat před oltář. Gott si Ivanku vzal před třinácti lety při tajném obřadu v Las Vegas. Tehdy už dvojice vychovávala dceru Charlottku a očekávala další přírůstek do rodiny. Druhá dcera Nelly pak přišla na svět přibližně pět měsíců po nečekané veselce.

S manželem prožila krásné chvíle

Když milovaný zpěvák před několika lety vážně onemocněl, Ivana se o něj oddaně starala a dělala všechno pro to, aby tu její muž byl co nejdéle. „Ivana truchlí neustále, protože na Karla Gotta se nedá zapomenout. Prožila s ním krásné chvíle, což jí dodává hodně síly a energie," popisuje Graciela to, co před sebou vidí v kartách. Zároveň dodává, že vdova už dokázala svého manžela určitým způsobem „pustit", aby jeho duše měla klid.

„Ivana se s odchodem Karla pořád vyrovnává, teď je to ale trochu jiný druh truchlení. I když se částečně smířila s tím, že její muž zemřel, v myšlenkách je pořád s ním. Nikdo jí nevezme to, co spolu zažili, a k tomu se neustále vrací," pokračuje ve výkladu vědma. Podle jejích slov si Gottová z manželství vybavuje jen příjemné zážitky a na poslední roky, kdy byl muzikant těžce nemocný, chce cíleně zapomenout.

Během výkladu karet Graciela odkryla, jakým způsobem se Ivana vyrovánává s potížemi, které ji občas potkají. „Ivanka je zvláštní dáma, které by mohla závidět každá žena. Ale ne kvůli majetku, který jí tady Karel zanechal. Je to velká bojovnice, která se ke všemu, co se jí v životě děje, dokáže postavit čelem,“ doplňuje kartářka. Ta během věštění prozradila, že Gottovou doprovází ohromné požehnání. „Je to člověk s velkým srdcem, přestože málokdo o ní tohle říká," tvrdí vědma.

Ivanin nápadník čeká na sladké ´ano´

Na životopisné knize o Karlu Gottovi, která vyšla na výročí jeho nedožitých narozenin, má podle věštkyně Ivana velký podíl. „Je vidět, že mu s tím hodně pomáhala. Přesto existují lidé, kteří ji to nepřejí. Myslí si, že vdova pořád nemá dost a chce takzvaně slíznout smetanu," zjišťuje Graciela. Věštkyně, která své řemeslo zdědila po mamince a babičce, pak dodává, že Ivana se musí potýkat i s dalšími nepříjemnými situacemi. „Vidím tady zklamání, nejen ohledně knížky. Ivanka je přesto cílevědomá žena, jde si za svým a před ničím neutíká," dodává Graciela.

Nápadníka, který po vdově hodně touží, prý Ivana velmi dobře zná. „Tento muž čeká, jestli se rozhoupe a řekne mu ´ano´. Jenže k tomu se Gottová ještě nemá a je věrná svým dětem a manželovi," říká Graciela s tím, že vdova zatím nedokáže na mužovu nabídku odpovědět. „Ivana o něm ví, že si na ni myslí. Zatím ale není rozhodnutá. Ukazuje se, že hodně času věnuje holčičkám," doplňuje věštkyně.

Karty odkryly také to, jak odchod tatínka s odstupem času prožívají dcery Charlottka a Nelly. „První karta u starší dcerky ukazuje, že v tatínkovi viděla velkou lásku, byl pro ni opravdu vším. Charlottka jeho odchod prožívala úplně jinak než mladší Nellynka, hodně truchlila a uzavírala se do sebe," uvádí kartářka. Obě holčičky se neumí ubránit pláči ve chvílích, kdy si na tatínka vzpomenou. „Jakmile to ale Ivana zaregistruje, nenechá svoje holky, aby se trápily. Zná je velmi dobře, a nechce, aby odchodem táty trpěly," dodává Graciela.

„Byla tam obrovská láska, kterou Karel Gott nerozdával jenom svojí rodině, ale celému národu. Do jeho srdce se vešlo veliké množství lásky, to je vzácný dar a dědictví, které přenechal právě svým dcerám," uzavírá výklad věštkyně.

Poslechněte si jednu z nejoblíbenějších písniček Mistra.

