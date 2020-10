Intimní zpověď Ivany Gottové: Byla jsem jeho vyvolenou ženou, zůstanu vděčná

„Stálo ho to úsilí a přemáhání, ale moc chtěl, aby ve filmu bylo vše, co měl na srdci. Vystřihané scény jsem upřímně oplakala, ale nedalo se nic dělat. Natáčecích dnů bylo mnoho a všechno se do stopáže nemělo šanci vejít,“ odhaluje, kdy neudržela pláč.

Pro fanoušky chtěl dle jejích slov udělat vždy první poslední. Bylo o něm známo, že se podepisoval klidně i hodinu po koncertě. Chtěl, aby se jeho příznivci cítili naplnění, šťastní a pobavení. „Karel přistupoval k natáčení s naprostým klidem a nechal se točit i v situacích, se kterými by deset let zpátky jen těžko souhlasil… Chtěl, aby jeho příběh byl pravdivý. A hlavně ne nuda,“ svěřuje se Ivana s tím, co Karla nejvíce děsilo.