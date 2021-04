Šokující pohled! Opravdu je Ivana Gottová taková?

Zdroj: Profimedia

I když se člověk snaží přetvařovat, stejně se na to časem přijde. Ivana Gottová je zřejmě opravdu taková, jak na veřejnost působí. Prozradilo to na ni její znamení zvěrokruhu. Vdova po slavném zpěvákovi je totiž Kozoroh a ti jsou velmi vážní až chladní. Na druhou stranu by se pro druhé rozdali. Přesně to Ivana dokázala, když se starala o Karla Gotta.