Láska jako z pohádky: Ivana Gottová šťastná jako nikdy dřív!

Ať si myslíte o Ivaně cokoli, ona to dokázala. Dostala pod čepec nejslavnějšího zpěváka Česka. Sice tvrdí, že se to všechno stalo tak náhodou, ale svých zbraní jistě využila. Ty však nikdy nikomu neprozradila. To by se pak první dámou na Bertramce mohl stát každý.