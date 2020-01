Ivaně Gottové chování Gotta ubližovalo. Manželům se na paty lepila minulost!

Minulost se stále Gottovi vracela jako bumerang. Za poslední rok se pochlubila intimním stykem i Monika Vořechová-Tejkalová, která popsala podrobně seznámení a sbližování s Karlem. Každá žena si dovede představit, jak muselo být Ivaně neustálé propírání eskapád bývalých milenek jejího muže v médiích nepříjemné. Každý o tom ví, každý o tom mluví… Jenže všechny dotyčné ženy měly zdánlivě záměrnou potřebu se poměrem s Gottem chlubit!

Aby toho nebylo málo, s dalšími "vzpomínkami" na zpěváka přišla i bývalá prostitutka Venuše Samešová. Gott se prý stavil na skok v nevěstinci, kde spolu prožili noc plnou vášní. Do ohně přilil olej ještě František Ringo Čech, který se rozpovídal o divokých sexuálních orgiích, které s Karlem prožívali v dobách mládí! "Vzadu souložili květinové děti," šokoval výpovědí Ringo Čech.

Tohle všechno by ustál jen málokdo… Ivanu to přitom od manžela neodradilo a v době, kdy na tom byl nejhůř, mu neustále stála po boku a ze všech sil bojovala o to, aby tu pro ni i všechny ostatní vydržel co nejdéle. A za to by ji i její největší kritici měli dopřát potřebný klid na truchlení. Co pro nejlepšího zpěváka několik posledních genarací udělala, se dá jenom obdivovat.