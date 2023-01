Ivana Gottová dala příznivcům Karla Gotta slib: Sklidila za něj slova plná vděku

Zdroj: Profimedia

Ivana Gottová od smrti svého manžela pečlivě pečuje o jeho odkaz a rozhodně nezanevřela na jeho fanoušky. Ty pravidelně zásobuje fotkami ze soukromého archivu a v loňském roce pro ně dokonce společně s dalšími připravila unikátní koncert. A ve své práci hodlá i nadále pokračovat.

V loňském roce se uskutečnil koncert s názvem Pocta Karlu Gottovi, na kterém vystoupila celá řada dobře známých osobností, jež si společně zazpívaly Mistrovy nejznámější hity. Ti, kteří neměli možnost se koncertu zúčastnit, jej pak mohli shlédnout na televizních obrazovkách díky České televizi.

„Vystoupilo na něm více než čtyřicet Karlových přátel a kolegů, kteří zpívali jeho písně. Věřím, že pro ty z vás, kteří koncert uvidí poprvé, to bude krásný zážitek a pro ty, kteří s námi v O2 Areně byli, milé připomenutí té nádherné a jedinečné atmosféry,” zvala před vysíláním vdova po Karlu Gottovi, Ivana Gottové, jeho příznivce ke sledování.

Na fanoušky nezanevře

Karel Gott měl nejen po celém Česku statisíce fanoušků, kteří mu zůstávají věrní i po jeho úmrtí. S těmi nyní prostřednictvím sociálních sítí komunikuje právě Ivana, jež s nimi sdílí různé Karlovy fotografie. A slíbila, že v tom bude i nadále pokračovat, aby si lidé mohli jejího manžela stále připomínat.

„Čeká nás čtvrtý rok bez drahého Karla, ale v našich srdcích zůstává. Slibuji, že jeho odkaz budu opatrovat se stejnou péčí a láskou jako dosud,” vzkázala na oficiálním Instagramu Karel Gott Agency.

Vděk a chvála

Fanoušci Karla Gotta jsou Ivaně nesmírně vděční a za její práci ji obdivují. Koncert Pocta Karlu Gottovi, který vdova společně s dalšími uspořádala, si nemohli vynachválit. „Byla jsem osobně i jsem se včera dívala. Bylo to moc krásný a dojemný. Karel tu je napořád. Děkujeme vám za to, co pro nás děláte,” zaznělo v komentářích. „Ivanko, jste úžasná. Karel je tam nahoře na vás určitě moc hrdý za to, co děláte,” přidala se ještě jedna z fanynek.