Ivana Gottová těhotenství neskrývá: Její kamarád se rozhodl zakročit

Zdroj: Profimedia

Vdova po Karlu Gottovi, Ivana Gottová, po smrti manžela vyráží do společnosti jen výjimečně. Když už se tak ale stane, fanoušci Mistra skáčou radostí. Tentokrát ovšem její účast na hvězdném večírku vzbudila mnoho otázek. Ivana totiž oblékla volné šaty, pod nimiž podle některých skrývala těhotenské bříško. Její kamarád ale všechny spekulace vyvrátil.

Ivana Gottová si pečlivě vybírá, jakých událostí se zúčastní. A benefiční ples na Kanárských ostrovech si nemohla nechat ujít. Jenže namísto toho, aby fanoušci Karla Gotta na fotografiích z plesu obdivovali, nakolik to Ivaně slušelo, začali spekulovat o tom, jestli není těhotná. Vdova po Mistrovi totiž oblékla volné tmavé šaty, pod které by bezesporu šlo těhotenské bříško dobře schovat. Skutečnost je ale úplně jiná.

Je z toho špatná

Jeden z přátel Ivany Gottové se rozhodl vdovu po Karlu Gottovi bránit a ostře se pustil do lidí, kteří šíří falešné zprávy o jejím těhotenství. „Šíří to hyeny a Ivana je z toho akorát špatná. Vzala si volné šaty, protože je to teď moderní, a lidé hned řeší, jestli nepřibrala a jestli není těhotná. Samozřejmě, že není těhotná. Ona žije jen pro své dcery a Karla,” uvedl zdroj z okolí Ivany pro Expres. „Nemá ani s kým otěhotnět. To by muselo sperma létat vzduchem,” dodal ještě informátor.

Pečuje o odkaz manžela

Podle zdroje je Ivana matkou na plný úvazek, a když se zrovna nevěnuje dcerám Charlottě a Nelly, pilně se stará o odkaz svého zesnulého manžela. Ze všech sil se snaží uspokojit jeho fanoušky a neustále vymýšlí nové a nové projekty, které budou Karla Gotta i nadále všem připomínat. Kromě dokončení jeho knihy Má cesta za štěstím v loňském roce zorganizovala unikátní koncert s názvem Pocta Karlu Gottovi, na kterém vystoupila celá řada hvězd, jež si zazpívaly Mistrovy největší hity. A aby toho nebylo málo, podle informací zmíněné redakce nyní pracuje na dalším projektu, který fanoušky Karla Gotta jistě nadchne.