Ivana Gottová: Po dokončení knihy chce klid, kvůli práci neměla čas na dcery!

Ivana Gottová dlouhé měsíce pracovala na dokončení autobiografie svého zesnulého muže. Vdova dala do projektů spojené se jménem Gotta veškerou energii a nyní se chce věnovat hlavně dcerám, na které kvůli práci neměla čas!

Ivana Gottová od smrti Karla Gotta intenzivně pracovala na dokončení velikých projektů, které její manžel bohužel kvůli prohranému boji s rakovinou nemohl dodělat sám.

Slavný zpěvák se až do posledních dní věnoval psaní své autobiografické knihy Má cesta za štěstím. Dílo je od půlky července v prodeji a fanoušci po něm doslova šílí.

Veliký zájem o knihu i očekávaný film Karel, který přichází do kin letos na podzim, Ivanu Gottovou velice těší, zároveň ale přiznává, že si potřebuje dát na chvilku pauzu a věnovat se dospívajícím dcerám.

O knihu Má cesta za štěstím je obrovský zájem, Ivaně Gottové se konečně ulevilo

"Milí Karlovi příznivci! Děkuji vám vřele za vaše nádherné a srdečné ohlasy na manželovu autobiografii Má cesta za štěstím a také na video, které jsme včera zveřejnili na YouTube. Četla jsem všechny zprávy a komentáře a najednou jsem konečně pocítila velkou úlevu. Že práce a ohromné úsilí, které manžel do knihy vložil, nejen se mnou, ale i s dalšími, již se na ní podíleli, už teď jsou vámi oceněny. A to jste autobiografii určitě ještě nestihli přečíst celou Dojali jste mě a rozplakali! Děkuji vám všem i celému týmu lidí, kteří mě podpořili na cestě knihu vydat. Těším se na další vaše reakce a fotografie," ozvala se před pár dny Ivana Gottová fanouškům svého manžela na Instagramu a Facebooku.

Vdova v jediném rozhovoru pro web karelgott.com prozradila, že jí zesnulý manžel dodal sílu jeho knihu dokončit. "Karel mi před odchodem slíbil, že mi s knihou pomůže i z nebe. Myslím, že to dodržel. Cítila jsem, jak při dohledávání a vybírání zbylé části fotografií, tak při grafických úpravách knihy byl po celou dobu při mně. Stejně tak jsem ho vnímala, když jsem za něj musela dokončit některé nutné popisky k snímkům, které by se bez nich neobešly. Jak jsem ale už zmínila, většinu si jich ještě stihl zformulovat sám, což čtenáři jistě poznají díky jeho typickému humoru."

"Na dcery jsem neměla moc času," přiznala Gottová

Ivana Gottová ve výše zmíněném rozhovoru také zmínila, že jí projekty zabíraly tolik času, že neměla čas na své dcery Charlotte a Nelly. "Teď chvíli nic plánovat nechci. Potřebuji se po několikaletém jak soukromém, tak pracovně náročném období zastavit a pořádně se nadechnout. Chci se věnovat především dcerám, které mi dospívají před očima a na které jsem kvůli projektům spojeným s Karlem neměla poslední dobou moc času. Naštěstí jsou chápavé a tolerantní. Vědí, že jsem jejich tatínkovi dala slib, že všechny projekty dotáhnu do konce. Také bych se ale ráda třeba podívala na nějaký pěkný film a přečetla si hezkou knihu. Po dlouhé době jinou než Karlovu autobiografii Má cesta za štěstím, byť je to kniha z mých nejoblíbenějších," přiznala vdova.

"Odpočinek občas samozřejmě proložím činnostmi souvisejícími s dalšími projekty. Na podzim chystáme s naší agenturou Karel Gott Agency a distributorem filmů, společností Bontonfilm – kvůli epidemiologické situaci už poněkolikáté – slavnostní premiéru našeho filmového dokumentu Karel a 7. října jeho uvedení do kin. Následně 19. a 20. června příštího roku se snad konečně uskuteční v O2 aréně také několikrát odložená Pocta Karlu Gottovi, které se zúčastní plejáda báječných zpěváků a kamarádů. A co bude pak, ukáže čas. Určitě chci pečovat o odkaz zesnulého manžela se stejnou láskou, jako jsem až do poslední chvíle pečovala o něj. Karel byl láska mého života a na tom se už nikdy nic nezmění," uzavřela Gottová.

Ivana Gottová na vydání knihy pracovala od smrti svého muže.